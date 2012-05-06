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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

نجف زاده خبرداد:

حضور 367 دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه چمران

حضور 367 دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه چمران

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز، تعداد اعضای زیر پوشش این دفتر را 367 نفر در رشته های مختلف تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اعلام کرد.

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایشی جذب دانشجویان استعداد درخشان افزود: در سال تحصیلی 84-83 تعداد دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه 129 نفر بود این در حالی است که هم اینک تعداد این اعضا 367 نفر است.

وی اظهار کرد: روند افزایش بودجه‌ استعدادهای درخشان از سوی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با روند افزایش تعداد این دانشجویان همخوانی ندارد و حتی کفاف برگزاری آیین تجلیل از آنها را هم نمی کند.

نجف زاده افزود: برای جبران کسری بودجه، با حمایت ریاست دانشگاه همه ساله اعتباراتی به دفتر استعدادهای درخشان تخصیص داده می شود.

مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان به المپیاد علمی که روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه در 15 رشته برگزار شد اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته برخی دانشجویان استعداد درخشان در این رقابت علمی سنگین سربلند شدند و مقامهای درخشانی کسب کردند از این رو انتظار داریم دانشجویان این المپیاد را جدی بگیرند.

وی تصریح کرد: دانشجویانی که در المپیاد علمی دانشجویی موفق به کسب رتبه می شوند بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد راه می یابند علاوه بر این، مشوقهای مالی دیگری نیز به آنها اختصاص می یابد.

نجف زاده، خرید و راه اندازی سامانه پیامک دفتر استعدادهای درخشان، تامین هزینه اعزام دانشجویان به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، تامین بن خرید کتاب از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری را از جمله اقدامات انجام شده توسط این دفتر عنوان کرد.
کد مطلب 1594776

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