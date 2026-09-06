نمایش ۵ فیلم سینمایی در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، نسخه اصلاح و مرمت شده برخی از آثار شاخص سینمای ایران که به مناسبت روز ملی سینما و به همت فیلمخانه ملی ایران آماده نمایش شده است، از سه شنبه ۱۷ تا جمعه ۲۰ شهریور از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در سالن «سینماتوگراف» موزه سینمای ایران روی پرده خواهد رفت.

به این ترتیب سه شنبه ۱۷ شهریور «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی، چهارشنبه ۱۸ شهریور «تنگسیر» به کارگردانی امیر نادری، پنجشنبه۱۹ شهریور «ستارخان» به کارگردانی علی حاتمی، جمعه ۲۰ شهریور «هامون» به کارگردانی داریوش مهرجویی و شنبه ۲۱ شهریور «پرده آخر» به کارگردانی واروژ کریم مسیحی نمایش داده خواهد شد.

آنچه که به امکانات فیزیکی، توانایی های فکری، ابزار و تجهیزات موجود و اندیشه و مدد کارشناسان و متخصصان حوزه مرمت آنالوگ بستگی داشته، با حد اعلای تلاش به کار گرفته شده است تا گنجینه با ارزشِ اسناد و آثار تصویری ملی در بهترین شرایطِ قابل تحقق حفظ و نگهداری شوند و عمر طولانی‌تری پیدا کنند. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که نوارهای سلولویید ( فیلم ۱۶ و ۳۵ و... و انواع نوارهای صدا) به دلیل ساختار شیمیایی‌شان دیر یا زود و در گذر لاجرم زمان روند نابودی را طی خواهند کرد. اما، خوشبختانه فناوری دیجیتال این امکان را در اختیار فیلمخانه‌ها قرار داده تا آسیب های وارد آمده به فیلم‌ها را مرمت و تا حد قابل توجهی برطرف کنند.

فیلمخانه ملی ایران نیز تلاش کرده تا با تهیه تجهیزات لازم و دستیابی به دانش و فناوری روز دنیا در کنار جلب همکاری نیروی انسانی متخصص، با نجات هر چه سریعتر اسناد تصویری کشور و تهیه نسخه دیجیتال و سپس اصلاح و احیای رنگ و تصاویر از دست رفته‌شان و همچنین بهسازی صداهای نامطلوبشان، ضمن بازیابی ضروری اسناد دیداری و شنیداری کشور، تجربه کم‌نظیری از دیدن نسخه تصویری احیا شده از این دست آثار تصویری سینمای ایران را برای سینمادوستان فراهم کند.