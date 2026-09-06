کشف ۷۰ کیلو شیره آنغوزه و لاشه کَل وحشی در فرودگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اسلاملو گفت: در جریان کنترل و بازرسیهای انجامشده در فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز، مأموران پلیس فرودگاه به یک مورد مشکوک شده و موضوع را به محیط زیست شهرستان اطلاع دادند.
وی افزود: در بررسیهای کارشناسی مشخص شد ۷۰ کیلوگرم شیره گیاه آنغوزه بدون مجوز و بهصورت غیرمجاز در حال انتقال به خارج از کشور است که این محموله توقیف شد.
اسلاملو ادامه داد: در مورد دیگری نیز مقداری گوشت مربوط به یک رأس کل وحشی که فردی قصد انتقال آن به خارج از کشور را داشت، با هوشیاری نیروهای پلیس فرودگاه شناسایی و پس از اطلاعرسانی به محیط زیست شهرستان، مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز گفت: با هماهنگی مقام قضایی، از خروج این محمولهها جلوگیری و برای متخلفان پرونده تشکیل شد تا مراحل قانونی در مراجع مربوط طی شود.
همکاری پلیس و محیط زیست برای مقابله با قاچاق حیاتوحش
وی با قدردانی از همکاری پلیس فرودگاه شهید دستغیب شیراز، خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری مناسبی میان محیط زیست و نیروهای انتظامی در سطح شهرستان شیراز وجود دارد و این همکاری نقش مؤثری در شناسایی و پیشگیری از تخلفات محیط زیستی دارد.
اسلاملو تأکید کرد: حفاظت از حیاتوحش و جلوگیری از قاچاق و خروج غیرمجاز گونهها و فرآوردههای طبیعی از کشور، نیازمند همکاری مستمر دستگاههای مسئول و افزایش حساسیت عمومی نسبت به سرمایههای طبیعی کشور است.
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