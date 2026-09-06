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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

فعالیت ۳۹۸ طلبه طرح امین در مدارس استان سمنان

فعالیت ۳۹۸ طلبه طرح امین در مدارس استان سمنان

سمنان- معاون آموزش و پرورش استان سمنان از فعالیت ۳۹۸ طلبه تحت عنوان طرح امین در مدارس استان خبر داد و گفت: کارگاه‌های تخصصی توانمندسازی این طلاب خواهر و برادر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان، اظهار کرد: ۳۹۸ نفر از طلاب و مبلغین فعال در قالب «طرح امین» در مدارس استان سمنان فعالیت دارند.

وی همچنین افزود: با هدف ایجاد تحول در تعاملات تربیتی میان مبلغان مذهبی و دانش‌آموزان دوره های آموزشی طلاب طرح امین در چهار نقطه استان سمنان در حال برگزاری است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان گفت: این دوره آموزشی با حضور مدرس برجسته کشوری، حجت‌الاسلام محمد اسماعیلی مبارکه، در چهار قطب آموزشی شامل شهرستان های شاهرود، دامغان، سمنان و گرمسار با مشارکت فعال تمامی مناطق استان در حال برگزاری است.

کرمانی با اشاره به تغییرات رفتاری و نیازهای متنوع دانش‌آموزان امروزی، بر لزوم درک دقیق ویژگی‌ها و اقتضائات نسل جدید تأکید کد.

وی افزود: هدف اصلی، توانمندسازی مبلغان برای برقراری ارتباطی موثر و پایدار در محیط مدرسه از طریق بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و متناسب با ادبیات این نسل است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان بر نقش کلیدی طلاب شاغل در تقویت باورهای دینی و نهادینه سازی فرهنگ اقامه نماز در مدارس تأکید و تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی های صورت گرفته، مبلغان با استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود، ارزش‌های اخلاقی و عبادی را در فضای مدرسه ترویج دهند تا فرهنگ نماز و آموزه‌های دینی به صورت ریشه‌دار در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.

کرمانی افزود: این سلسله نشست‌های تخصصی در مسیر استمرار برنامه‌های توانمندسازی و به‌روزرسانی مداوم مهارت‌های مربی گری طراحی شده است تا شاهد اثرگذاری هرچه بیشتر فعالیت‌های تربیتی باشیم.

کد مطلب 6938954

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