ضارب طلبه آمر به معروف طلب بخشش کرد/قرض کردن برای جبران هزینه های درمان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شانزدهم خرداد سال گذشته ، حجت الاسلام فرزاد فروزش امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط یکی از دو راکب یک دستگاه موتورسیکلت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به شدت از ناحیه چشم مجروح شد.شدت جراحات به حدی بود که فروزش بینائی چشم راست خود را از دست داد.

دستگیری متهمان

در ادامه متهمان این پرونده با دستورات جامع و پیگیری های ویژه قضات دادسرا و تلاش وسیع ماموران پلیس تحت تعقیب قرار گرفتند. به طوری که یکی از متهمان در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و فرد دوم نیز که ضارب اصلی بود، به همراه پدرش خود را به نیروی انتظامی تسلیم کرد.

در پی دستگیری متهمان، تحقیقات قضایی از آنان در خصوص علت بروز حادثه انجام شد و در مرحله نخست چهار نفر در این زمینه به زندان معرفی شدند.

حادثه چگونه رخ داد

حجت الاسلام فروزش نیز پس از انتقال به بیمارستان در تشریح ماجرا گفت: ساعت 22 شب سه‌شنبه 16 خرداد در خیابان شریعتی، پائین‌تر از خیابان ملک به همراه 2 نفر داخل خودروی خود در حال عبور بودیم که ناگهان صدای فریادهای دختر جوانی را شنیدیم.

بلافاصله پس از شنیدن این فریادها به سمت صدا حرکت کرده و مشاهده کردیم که 2 نفر از اراذل و اوباش سوار بر یک موتور برای ربایش دختر جوان اقدام کرده‌اند. این اراذل و اوباش قصد داشتند به زور، دختر جوان را سوار بر موتور کرده و با خود ببرند اما او با فریادهای خود درخواست کمک کرده و از سوار شدن خودداری می‌کرد . 2 پسر جوان نیز وی را ضرب و شتم کرده و مورد هتاکی قرار می‌دادند.

وی ادامه داد: با مشاهده این صحنه برای نجات دادن دختر جوان به سمت اراذل و اوباش مهاجم یورش بردیم. هنگام درگیری، یکی از آنها که شیشه نوشابه‌ای در دست داشت، این شیشه را با زدن به بدنه موتور شکست و سپس با آن چندین ضربه به چشم راست من وارد کرد.

دستور ویژه دادستان

در ادامه دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد، برخورد سریع، جدی و قاطع با این گونه جرائم از اولویت های دستگاه قضایی است. با دستگیری و بازداشت متهمان پرونده ، تحقیقات لازم در مورد متهمان و اتهامات آنان، علت حاثه"و نحوه انعکاس آن آغاز شده و دادستانی هم تلاش خواهد کرد این پرونده پس از تکمیل تحقیقات در کمترین زمان ممکن برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

محاکمه در شعبه 79 کیفری

با تکمیل تحقیقات در دادسرای تهران پرونده با صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. پس از بررسی پرونده و با توجه به درخواست قصاص از سوی حجت الاسلام فروزش قاضی پرونده به کارشناسان پزشکی قانونی ماموریت داد با انجام معاینات تخصصی بر روی متهم امکان اجرای حکم قصاص را بررسی کنند.

ضارب در پزشکی قانونی

به همین خاطر متهم اوایل بهمن به همراه ماموران زندان به پزشکی قانونی منتقل شد تا کارشناسان تحقیقات پزشکی روی چشم وی را انجام دهند که مشخص شود که قابلیت قصاص چشم وجود دارد یا خیر؟

پزشکان پس از معاینه متهم اعلام کردند ، او در سلامت کامل به سر می برد اما در اجرای حکم ابهاماتی وجود دارد. در این گزارش اشاره شده است، با توجه به اینکه چشم فروزش به طور کامل نابینا نشده است، امکان دارد که در زمان اجرای حکم قصاص، رعایت تساوی نشود.

با اعلام نظریه پزشکی قانونی قاضی محمدی کشکولی ، رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران 28 اردیبهشت را برای محاکمه ضارب حجت الاسلام فروزش مشخص کرد.

شکایت تنها از ضارب

حجت الاسلام فروزش هم اکنون بیش از دو میلیون و 500هزار تومان هزینه درمان پرداخت کرده که تمامی هزینه ها را قرض کرده است و مسئولان برخلاف قول و وعیدها هزینه ای را پرداخت نکرده اند . این روحانی آمر به معروف در گفتگو با مهر گفت تنها از ضارب شاکی است و از سایر متهمان شکایتی ندارد.

گزارش دادگاه

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه دادگاه محاکمه ضاربان حجت الاسلام فروزش ناحی از منکر صبح امروز(دوشنبه) در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. در ابتدای جلسه اصغری روشن نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست برای متهمان تقاضای مجازات کرد سپس حجت الاسلام فروزش با حضور در جایگاه با اعلام اینکه چشم راستم نابیناشده است به همین دلیل درخواست قصاص متهمان را دارد.

پس از درخواست قصاص دختر جوانی که درگیری بر سر وی رخ داده بود، گفت: امیر متهم ردیف دوم همسر موقتم است که در روز حادثه با هم به جر و بحث می پرداختیم سپس حجت الاسلام فروزش وارد ماجرا شد که پس از درگیری از ناحیه چشم مجروح شد.

امیر متهم ردیف دوم با اعلام اینکه هیچ نقشی در حادثه نداشته است مدعی شد فروزش ضربه ای به صورتم زد که پس از آن با مرتضی درگیر شد که مرتضی ضربه ای را به چشمش وارد کرد پس از اعترافات متهم ردیف دوم مرتضی متهم ردیف اول در دفاع از خود گفت: نمی خواستم این اتفاق رخ دهد و روزحادثه یک لحظه عصبانی شدم و کنترلم را از دست دادم و شیشه نوشابه ای را در دستم بود بالا بردم اما نمی دانم چگونه به چشم فروزش برخورد کرد. حال نیز از دادگاه تقاضای بخشش دارم.

حجت الاسلام فروزش با رد ادعاهای متهم ردیف دوم در ادامه گفت: امیر دستان مرا گرفته بود تا نتوانم از خودم دفاع کنم و مرتضی نیز با شیشه نوشابه ضربه ای به چشمم زد.

پس از اخذ دفاعیات متهمان دادگاه برای صدور حکم وارد شور شد.