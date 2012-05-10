به گزارش خبرنگار مهر ، این هفته با مراسم افتتاح 101 پروژه عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی منطقه 7 آغاز شد و شهردار تهران در حاشیه این افتتاح ها به تشریح آخرین وضعیت بزرگراه امام علی (ع) پرداخت و گفت: در اجرای پروژه ادامه بزرگراه امام علی(ع) هنوز مشکلات مالی وجود دارد و بالغ بر 5 هزار واحد مسکونی در این پروژه قرار دارد که باید تملک شود اما در تلاشیم که این بزرگراه تا سال آینده و پیش از سالگرد رحلت امام (ره) تکمیل شود.

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هم در روز شنبه 16 اردیبهشت ماه گفت: شرکتهای خصوصی تاکسیرانی به طور غیر قانونی 100 میلیارد شارژ از 40 هزار راننده تاکسی دریافت کرده اند که باید به آنها بازگردانند.

حسین هاشمی معتقد است : یکی از عواملی که باعث گرانی کرایه های تاکسی شده است همین پول هایی است که از مجاری غیرقانونی توسط این شرکت ها از رانندگان دریافت می شود .

در این روز رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفت: حدود 600 هزار واحد مسکونی از میان دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی شهر تهران جزو واحدهای فرسوده هستندکه برخی از این واحدها در بافت فرسوده قرار دارند و برخی خارج از این بافت هستند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم در این روز دوباره وعده داد:قطار تفریحی محدوده بازار تهران طی هفته‌های آتی به بهره برداری می‌رسد.

یکشنبه 17 اردیبهشت ماه تغییرات طرح تفصیلی در جلسه غیر علنی شورا با حضور شهردار تهران برگزار شد اما خبری از جزئیات اعتراض ها منتشر نشد . اما نائب رئیس شورای شهر تهران ترجیح داد بخشی از مشکلات مطرح شده در جلسه علنی را با رسانه ها در میان بگذارد.

او درباره این جزئیات این گفت: برخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به ورود مستقیم شورای عالی شهرسازی و معماری و افزایش تراکم در زمینهای دولتی اعتراض داشتند .

حسن بیادی ادامه داد:اگر قرار بود دولت زمین های خودش را افزایش تراکم داده وآنها را تبدیل به پهنه مسکونی کند چه نیازی به مطالعات طرح جامع و تفصیلی بود.

در این روز مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران هم وعده داد:تا پایان امسال سرانه فضای سبز به 15 متر مربع افزایش پیدا می کند .

علی محمد مختاری در نشستی خبری که به منسبت افتتاح نمایشگاه بین المللی گل و گیاه برگزار شده بود گفت:در نمایشگاه امسال گل و گیاه 246 تولید کننده داخلی و 71 شرکت خارجی از کشورهای نروژ ، مالزی ، ارمنستان ، استونی ، جمهوری چک ، ترکیه ، نیوزلند ، اسلواکی ،آلمان ، اسپانیا ، ایتالیا ، ژاپن ، سریلانکا، فرانسه ، فنلاند ، کانادا ، مصر ، هلند ، هند و روسیه حضور دارند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران هم در این روز از راه اندازی خط تولید خوراک دام از پسماند میوه در کارخانه خوراک دام سازمان میادین خبر داد.

دوشنبه 18 اردیبهشت ماه نمایشگاه گل گیاه تهران افتتاح شد و شهردار تهران در این مراسم با بیان این که چهار هزار درخت چنار در خیابان ولی عصر (عج) در حال کاشت است گفت: توافقات اولیه برای انتقال زندان اوین نیز انجام شده و این منطقه نیز به فضای سبز شهر تبدیل شود.

سه شنبه 19 اردیبهشت ماه اعتراض اعضای شورابه تغییرات طرح تفصیلی به صحن علنی کشیده شد . دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران دراین جلسه گفت: سیاستهای دولت در خصوص جمعیت پذیری دارای فراز و نشیبهای بسیاری است و افزایش ساخت و ساز در تهران برخلاف سیاستهای تمرکززدایی دولت است.

معصومه ابتکار در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به اعتراض اعضای شورای شهر به تغییر پهنه های زمینهای وزارت مسکن و شهرسازی گفت: افزایش ساخت و سازدر تهران جمعیت پذیری آن را بالا می برد و آن با سیاست تمرکززدایی دولت در تعارض است.

سخنگوی شورای شهر تهران نیز گفت: نادیده گرفتن نظرات کارشناسان شهرسازی و تغییر تمامی زمین‌های وزارت مسکن و شهرسازی به پهنه مسکونی غیرکارشناسی و نمی‌توان با یک بخشنامه برای تهران نسخه پیچید.

خسرو دانشجو با بیان اینکه کمیسیون ماده 5 ماشین امضا نیست که هرچه ما به آنها ارایه می‌کنیم امضا کند، گفت: طرح تفصیلی و طرح جامع هیچگاه با هم ابلاغ نمی‌شود. طرح جامع مانند موضوع انشا می ماند و طرح تفصیلی متن آن و نمی‌توان آن را با هم تهیه کرد. اما به دلیل ابتکارات مدبرانه‌ای که ما انجام دادیم این دو با هم شروع شد.

چهارشنبه 20 اردیبشهت ماه، سخنگوی شهردار تهران در واکنش به اعتراض برخی اعضای شورای شهر به تغییر تراکم ها در پهنه های مسکونی گفت: این تغییرات به دلیل پیشگیری از افزایش قیمت مسکن در پایتخت ایجاد شده است.

سید محمد هادی ایازی ادامه داد: برابر قانون تمام مصوبات کمیسیون ماده 5 ناظر بر طرح تفصیلی باید به تایید شورای عالی شهر سازی و معماری برسد، شهرداری تهران نیز بعد از هماهنگی با شورای شهر تهران و کمیسیون ماده 5 ، طرح تفصیلی را برای تصویب به شورای عالی شهرسازی که متشکل از نمایندگان مختلف دستگاهها و وزرات خانه‌هاست ارسال کرد.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نیز نقطه نظرهایی نسبت به طرح داشت که مورد تایید شورای عالی شهرسازی قرار گرفت. بر اساس آن زمینهای پیرامونی شهر تهران به پهنه مسکونی تبدیل و با عنوان مسکن مهر در آن ساخت و ساز انجام شود.

ایازی با بیان این که اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع اعتراض دارند گفت: شورا پیشنهادی را مطرح کرد که شهرداری نیز با آن موافق است مبنی بر اینکه به جای ساخت و ساز در این محدوده وزارت راه و شهرسازی در بافت ها فرسوده ساخت و ساز کند تا تعداد قابل توجهی از افراد که فاقد مسکن هستند صاحبخانه شوند و هم ساکنان این محدوده که در ساختمانهای فرسوده زندگی می کنند صاحب خانه هایی ایمن شوند.

اما معاون شهرسازی شهردار تهران در این رابطه گفت : هنوز اتفاقی در این رابطه نیفتاده و پهنه‌بندی‌های قبلی طرح تفصیلی برای اراضی این وزارتخانه تغییر نکرده است.

علیرضا جاوید با بیان این که اعتراض اعضای شورای شهر به بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بود که طی آن کلیه اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی و تهران کاربری مسکونی گرفته اند گفت: در متن نگارش این بند از مصوبه شورای عالی ذکر شده که ظرف دو ماه کار کارشناسی با همکاری دبیرخانه کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و شهرداری تهران کاربری و پهنه‌بندی اراضی متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی بررسی شود و سپس درباره آن تصمیم‌گیری شود .

وی ادامه داد: به این ترتیب هنوز اتفاقی نیافتاده و پهنه‌بندی‌های قبلی طرح تفصیلی برای اراضی این وزارتخانه تغییر نکرده است، در عین حال نگرانی‌های نمایندگان مردم در شورای شهر تهران موجب می‌شود که این مساله با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.