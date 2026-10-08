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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

فرمانده سپاه شفت: زندگی شهدا نقشه راه جوانان امروز است

فرمانده سپاه شفت: زندگی شهدا نقشه راه جوانان امروز است

شفت- فرمانده سپاه ناحیه شفت با بیان اینکه مرور سیره شهدا، مسیر روشن و الهام‌بخشی برای جوانان امروز به شمار می رود، گفت: زندگی شهدا نقشه راه جوانان امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد نقدپور شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره سردار شهید محمد عزیز ریاضی، نخستین فرمانده سپاه شهرستان شفت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ادای احترام به مقام شامخ شهید محمد عزیز ریاضی، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه و نقش شهید محمد عزیز ریاضی در سال‌های نخست شکل‌گیری و فعالیت سپاه در شهرستان شفت، اظهار داشت: مرور زندگی، مجاهدت‌ها و خدمات شهدا، تنها بازخوانی یک دوره تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای شناخت مسیر و آرمان‌هایی است که این عزیزان برای آن از جان خود گذشتند.

فرمانده سپاه شفت در ادامه با اشاره به بخش‌هایی از دوران پر برکت زندگی این شهید والامقام، خاطرنشان کرد: شهدا با برخورداری از روحیه ایمان، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی، در مقاطع حساس کشور نقش‌آفرینی کردند و امروز نیز معرفی سیره و سبک زندگی آنان می‌تواند الگویی برای جوانان و نوجوانان باشد.

نقدپور با بیان اینکه برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای پیوند نسل امروز با نسل ایثار و فداکاری است، افزود: باید تلاش شود یاد و خاطره شهدا از قالب یک مراسم مناسبتی فراتر رفته و فرهنگ و منش شهدا در زندگی اجتماعی، فرهنگی و فردی جامعه تداوم پیدا کند.

فرمانده سپاه شفت همچنین با اشاره به سالگرد عملیات طوفان الاقصی، به تحولات منطقه و موضوع مقاومت ملت فلسطین پرداخت و بر اهمیت شناخت درست رویدادهای منطقه و تحولات سیاسی و اجتماعی جهان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند هوشیاری و تحلیل دقیق است، بر ضرورت افزایش آگاهی و بصیرت عمومی در برابر روایت‌های مختلف رسانه‌ای تأکید کرد.

ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان

نقدپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان علیه کشورمان، بر ضرورت حفظ هوشیاری، وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: شناخت شیوه‌های اثرگذاری دشمن و توجه به جنگ رسانه‌ای و شناختی از موضوعاتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: دشمنان همواره تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف، ناامیدی و تضعیف اعتماد عمومی، انسجام جامعه را هدف قرار دهند و در چنین شرایطی افزایش آگاهی، حفظ وحدت و توجه به منافع ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرمانده سپاه شفت در پایان با گرامیداشت مجدد یاد و خاطره سردار شهید محمد عزیز ریاضی و دیگر شهدای والامقام شهرستان شفت، بر ادامه مسیر شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان تأکید کرد.

این مراسم با ذکر یاد و خاطره شهید محمد عزیز ریاضی، نخستین فرمانده سپاه شهرستان شفت، و یادبود اموات آن شهید بزرگوار در مسجد شهدای روستای نهزم برگزار شد.

کد مطلب 6972103

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