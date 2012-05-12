کاهش قیمت گوشت مرغ در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از دو واحد تولید و کشتار طیور در ارومیه بر تامین مواد اولیه مورد نیاز مرغداریها و کاهش قیمت مرغ تاکید کرد و افزود: هرچه قیمت نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز مرغداری ها افزایش یابد به صورت مستقیم بر قیمت مرغ تاثیر داشته و جهاد کشاورزی باید با متعادل سازی قیمت نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری، قیمت مرغ را کاهش دهد.

وی همچنین ضمن تاکید بر تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های تولید طیور آذربایجان غربی، خواستار حمایت همه جانبه دستگاه های ذیربط از این واحد ها و بهینه سازی مصرف سوخت در این واحد ها شد.

جلال زاده در جریان این بازدید از بخش های مختلف واحد در آستانه بهره برداری تولید مرغ و طیور ارومیه بازدید کرد، این واحد منطبق بر سازه های جدید و تجهیزات موثر در کاهش مصرف سوخت و در راستای ارتقای بهره وری واحدهای تولیدی احداث شده است که مصرف سوخت آن 50 درصد کاهش می یابد.

در این واحد در هر مترمربع 18 قطعه مرغ در نظر گرفته شده که با مصرف یک کیلو و 900 گرم دان، یک کیلو گوشت تولید می شود؛ این واحد در صورت بهره برداری در هر دوره سه ماهه 50 هزار قطعه مرغ تولید می کند، برای احداث این واحد 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

استاندار آذربایجان غربی در این بازدید برای گازرسانی هرچه سریع تر به این واحد دستورات لازم را صادر کرد و در ادامه از بخش های مختلف واحد کشتارگاه صنعتی مرغ ارومیه نیز بر جدیت برای کاهش قیمت مرغ در استان تاکید کرد.

در آذربایجان غربی 12 کشتارگاه صنعتی طیور با ظرفیت کشتار 27 هزار قطعه مرغ در ساعت فعالیت می کنند که معادل 5.5 درصد از ظرفیت کشتارگاه های کشور است.