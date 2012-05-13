شیخ بهایی عامل استحکام تاریخی روابط ایران و لبنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکنآبادی سفیر ایران در لبنان طی سخنانی در این کنفرانس شیخ بهایی را عالمی بزرگ، مجتهد، فیلسوفی صاحب نظر و مربی کریم الاخلاق دانست و گفت: شیخ بهایی از مفاخر جبل عامل است؛ منطقهای مؤثر که در طول تاریخ، علمای بزرگی همچون شهید اول، شهید ثانی و شیخ بهایی را تربیت کرده است.
سفیر کشورمان ضمن پرداختن به روابط قوی و دیرینه جمهوری اسلامی و لبنان افزود: شیخ بهایی عاملی مهم در استحکام این روابط چندین ساله است و ملت و دولت ایران در تمامی زمینهها در کنار ملت و دولت لبنان قرار دارند.
در ادامه شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، شیخ بهایی را شخصیتی مهم و متواضع دانست که بر خلاف علمای همعصرش همواره با مستضعفان و فقرا به معاشرت میپرداخت و همچون سایر علمای جبل عامل شخصیتی تقریبی و وحدوی داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه شیخ بهایی، همانند امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به دور از عصبیت مذهبی همگان را به وحدت در مقابل بیگانگان و دشمنان اسلام فرامیخواند، افزود: امام خمینی (ره) رهبر وحدت اسلامی بود و همه فعالیتهای خود را در چهارچوب وحدت اسلامی قرار داده بود تا نشان دهد تفرقهای بین مسلمانان وجود ندارد.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان تمامی علما را به وحدت فراخواند و اسلام را زنده به وحدت دانست و گفت: اختلافات امروز در جهان اسلام، اختلافات سیاسی است که حکام جهت تحریک مردم و طوایف ایجاد کردهاند و هیچ گونه جنبه دینی و مذهبیای ندارد.
کنفرانس بینالمللی " بررسی اندیشههای شیخ بهایی" با حضور هیأتی از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اندیشمندانی از کشورهای عربستان، عراق، مصر، مغرب و از سوی مجمع تقریب مذاهب اسلامی و همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) ، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در لبنان و جمعیت امام صادق (ع) طی روزهای 20 تا 23 اردیبهشت در بیروت برگزار شد.
نظر شما