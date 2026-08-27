https://mehrnews.com/x3cVjg ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6929984 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۷ حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و هشتادمین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و هشتادمین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6929984 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و هشتادمین شب تجمعات شفتیها در میدان طنین فریاد «حیدر حیدر» در اجتماع شبانه مردم سلماس مردم ارومیه همچنان پای نظام ایستاده اند برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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