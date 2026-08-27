https://mehrnews.com/x3cVjq ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۹ کد مطلب 6929991 استانها کردستان استانها کردستان ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۹ فریاد همبستگی و وحدت در میدان آزادی سنندج طنینانداز شد سنندج- مردم شهر سنندج با حضور در اجتماع شبانه بار دیگر همبستگی و وحدت خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 33 MB کد مطلب 6929991 کپی شد مطالب مرتبط مرادی: اعتبار توازن منطقهای به حل مشکلات زیرساختی کردستان تخصیص یافت مردم ارومیه همچنان پای نظام ایستاده اند یکصد و هشتادمین شب بیعت مردم آزادشهر با رهبری ۱۰۳ پروژه ویژه دهه فجر در سنندج به بهرهبرداری میرسد زارعی کوشا: وحدت ملی امروز مهمترین اولویت کشور است اجتماع مردم فارسان در صد و هشتادمین موج بعثت حسینی: مقاومت مردم ایران قلدری آمریکا را به استیصال کشانده است برچسبها سنندج انقلاب اسلامی ایران وحدت اسلامی اجتماع مردمی
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