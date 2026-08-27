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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۹

فریاد همبستگی و وحدت در میدان آزادی سنندج طنین‌انداز شد

فریاد همبستگی و وحدت در میدان آزادی سنندج طنین‌انداز شد

سنندج- مردم شهر سنندج با حضور در اجتماع شبانه بار دیگر همبستگی و وحدت خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6929991

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