اراده مردم در حکومت الهی اصالت دارد/ تا نفس دارم سفر استانی می روم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان خراسان رضوی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور یکشنبه شب در مراسم یکصدمین سفر استانی هیات دولت که در سالن عطار نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه بنده اعتقاداتی دارم و بر اساس همان اعتقادات عمل می کنم، اظهار داشت: باور من این است که ملت ایران بهترین ملت تاریخ و بهترین ملت امروز عالم هستند. البته این به این معنا نیست که ما نژاد پرستیم یا تعصبات قومی داریم بلکه این موضوع بیان حقیقت جاری در تاریخ است.

رئیس جمهور ادامه داد: فقط کافیست همه ملت ها را در ذهن بیاورید و مقایسه ای داشته باشید؛ کدام ملت پاک تر، شجاع تر، انسانی تر و آرمانی تر از ملت ایران در تاریخ سراغ دارید؟

احمدی نژاد افزود: خدا را شکر می کنیم که ما ایرانی هستیم و به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم و تا آخر نیز ایرانی خواهیم ماند.

وی تصریح کرد: بعضی ها تصور می کنند که اگر ارزش های الهی در حکومت دینی داشته باشیم دیگر مهم نیست که مردم باشند یا نباشند. همراه باشند یا نباشند بخواهند یا نخواهند این باور با هر توجیهی که بخواهد ارائه شود باور غلطی است.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه عدالت زمانی مستقر خواهد شد که مردم بخواهند، خاطر نشان کرد: پیامبر (ص) کاری کرد که مردم عدالت و توحید و پاکی را بخواهند. ضمن آنکه باید تاکید کرد حکومت متعلق به مردم است. مردم بالاترین سرمایه و صاحب کارند.

وی گفت: نباید اینگونه برداشت کرد که فقط یک عده خاص مالکیت مملکت را بر عهده دارند و هر جور که بخواهند با مردم کنار بیایند، اینطور نیست.

احمدی نژاد گفت: اراده مردم در حکومت الهی اصالت دارد. رای مردم محترم است انتخابات دکور نیست و هرگز نباید دکور باشد.

رئیس جمهور در ادامه افزود: اما می بینیم که در کشورهای دیگر احزاب و ثروتمندان هرجور که بخواهند عمل می کنند و آنها هستند که همه چیز را سامان می دهند.

وی خاطر نشان کرد: در فرهنگ و آیین ما باید اراده مردم حاکم شود.

احمدی نژاد گفت: تاریخ ثبت نکرده است که روح جمعی و اراده جمعی ملت ایران تصمیمی بگیرد و آن تصمیم نادرست و غلط باشد.

رئیس قوه مجریه در ادامه سخنان خود سفرهای استانی را انجام وظیفه دانست و افزود: امثال من خادم مردمند. این شعار نیست بلکه باید حقیقتا عاشق مردم باشید. من همینجا به صراحت می گویم هر کس اگر عاشق مردم نباشد نمی تواند خادم مردم نیز باشد. همچنین تنظیم کننده خادمین و ملت عشق است عشق است، عشق ولا غیر. چرا که اگر دل خالی از عشق شود انسان از انسانیت خارج می شود.

وی عنوان کرد: باور کنید ما به عشق ملت افتخار می کنیم و حاضر نیستیم عشق ملت ایران را با هیچ چیز در دنیا عوض کنیم.

احمدی نژاد در ادامه به خاطره ای از سفر استانی خود که در آن با دختری به نام شیرین و پسری به نام محمد آشنا شد، اشاره کرد و افزود: در یکی از سفرهای استانی با دختری به نام شیرین آشنا شدم آن زمان این دختر 4 الی 5 ساله بود و تازه پدر خود را از دست داده بود. اگر شما یک مسئول بودید و در برابر این بچه قرار می گرفتید تاثیر نگاه و اشک آن دختر چه اهمیتی داشت؟ این برخورد دختر قابل مقایسه با هیچ چیز نیست.

وی گفت: همچنین در یکی دیگر از سفرها پسری به نام محمد کنار من آمد. وی در آن زمان نگفت که من کفش ندارم فقط به این موضوع پرداخت که می خواهم درس بخوانم از این صحنه ها بسیار دیده ام.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه بنده همه جای ایران را دیده ام افزود: در یکی از سفرها به آمریکا کسی از من سئوال کرد ایران کجاست که در پاسخ گفتم ایران همینجاست چرا که هر جا پاکی و صمیمیت باشد همانجا ایران است.

احمدی نژاد با بیان اینکه در سفر به اکثر کشورها با رسانه ها و گروه های مختلفی صحبت کرده ام اظهار داشت: در این مذاکره و گفتگوها به چند نکته مهم رسیدیم اولین نکته آنکه همه ملت ها از وضع موجود جهان ناراضی و در اندیشه تغییرند همچنین از شخصیت ها، احزاب امید و اعتمادی ندارد.

وی گفت: از این رو نگاه و امید ملت ها برای ساختن آینده مناسب به سرعت در حال چرخیدن به سمت ملت ایران است.

رئیس جمهور افزود: علت آن است که ملت ایران نقش مهمی برای تغییرات اساسی در جهان دارد. آنها این موضوع را به دقت ارزیابی کرده اند. بنابراین امروز باید همه دست در دست هم دهیم تا ایران را بسازیم تا از این طریق آن را به تمام جهان منتشر کنیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه جهان منتظر راه جدیدی است، اظهار داشت: باور من آن است تنها ملتی که می تواند پاسخ مناسبی به نیاز امروز تاریخ دهد ملت عزیز و پرافتخار ایران است و ایران است و ایران است.

رئیس جمهور در پایان سخنانش گفت: بدانید تا زمانی که نفس دارم سفرهای استانی را ادامه خواهم داد و شهر به شهر سفر خواهم کرد.