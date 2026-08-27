به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در پی اعلام ربایش جوانی ۲۲ ساله در یکی از مناطق شهر کرمان، بلافاصله اقدامات تخصصی و عملیاتی پلیس در دستور کار تیمی زبده از مأموران کلانتری ۲۲ قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای فنی و اولیه مأموران حاکی از آن بود که آدمربایان به دلیل اختلافات مالی، این جوان را ربوده و با تهدید، تقاضای مبلغ سنگین ۴۰۰ میلیارد ریال در قبال آزادی وی داشتهاند.
سرهنگ پورامینایی، با اشاره به سرعت عمل و اقتدار تیمهای عملیاتی پلیس خاطرنشان کرد: متهمان پرونده زمانی که عرصه را بر خود تنگ دیده و متوجه ردگیری دقیق و تسلط کامل پلیس شدند، پیش از هرگونه اقدام بعدی، فرد ربودهشده را در یکی از نقاط شهر رها کرده و از صحنه گریختند تا این جوان در صحت و سلامت کامل به آغوش گرم خانواده بازگردد.
این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس، امنیت و آرامش شهروندان است، یادآور شد: عملیات تعقیب و دستگیری تکتک اعضای این باند تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد و مجرمان بدانند هیچ نقطهای در استان پناهگاه امنی برای اعمال هنجارشکنانه آنان نخواهد بود.
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