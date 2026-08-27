به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز پنجشنبه طی هشداری اعلام کرد:

هفته جاری با مراجعه تعداد کثیری از والدین دانش آموزان به پلیس فتا استان عنوان نمودند که در شبکه های اجتماعی از افراد ناشناس پیامی دریافت که حاوی یک کد فعال سازی بوده و فرد پیام دهنده اعلام می کرد که آن کد را باید در اختیار ما بگذارید و در صورتی که این کار را انجام ندهید ثبت نام فرزند شما لغو خواهد شد.

با بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان،افراد کلاهبردار و مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نام مدیران و مسئولان آموزشی و جعل حساب کاربری، به اکانت دانش آموزان و والدین آنها پیام داده وکدهای فعاسازی را خواستار می شوند در حالی که هیچ مدیر یا مسئولی کدفعال سازی درخواست نکرده و این کار توسط مجرمان سایبری صورت می گیرد.

توصیه می شود کاربران فضای مجازی از ارائه کدهای فعال سازی یا کد تائید به دیگران برای ورود به برنامه شاد و سایر اپلیکیشن ها به جد خوددرای نموده و تحت هیچ شرایطی آن کد را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و حتما در شبکه های اجتماعی تائید دومرحله ای خود را فعال نمایند.

تاکید می گردد در مواجه با پیام های درخواست وجه فوری از طرف اکانت های مختلف و بخصوص افراد نزدیک خود، عجولانه رفتار نکرده و مبلغ خواسته شده را واریز نکنید چرا که ممکن است آن صفحه جعلی بوده و یا مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته باشد.