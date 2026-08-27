پایان قدرت‌ نمایی شرور قمه‌ به‌ دست در تولمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «سجاد سلمانی» در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر ایجاد نزاع، قدرت‌نمایی با سلاح سرد و برهم زدن نظم عمومی توسط یکی از اراذل و اوباش در بخش تولمشهر، مأموران انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع و دستگیری متهم به محل اعزام شدند.

وی افزود: این فرد ۳۵ ساله و سابقه‌دار که با در دست داشتن سلاح سرد قصد تعرض به شهروندان، کسبه و مأموران پلیس را داشت، با واکنش قاطع مأموران مواجه شد و در جریان این اقدام و تیراندازی دقیق پلیس از ناحیه پا مجروح و خلع سلاح شد.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه‌سرا خاطرنشان کرد: متهم دستگیر و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

به گفته وی، برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.