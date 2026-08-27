به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، با پایان این پروژه، اکنون سراسر آمل از فناوری 5G برخوردار است، اتفاقی که آمل را به یکی از شهرهای شاخص کشور در توسعه نسل پنجم ارتباطات تبدیل کرده است.

این توسعه در قالب کمپین «سرتاسر آمل در مدار 5G» انجام شده است. این کمپین از ابتدای شهریور آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت. هدف از اجرای آن، علاوه بر توسعه زیرساخت شبکه، آشنایی بیشتر شهروندان با قابلیت‌های نسل پنجم و افزایش استفاده عملی از خدمات 5G عنوان شده است.

آمار استفاده از گوشی‌های دارای قابلیت نسل پنجم نشان می‌دهد بیش از نیمی از گوشی‌های 5G موجود در شبکه همراه اول در آمل، به شبکه نسل پنجم متصل می‌شوند؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش استفاده واقعی مشترکان از زیرساخت تازه توسعه‌یافته این شهر است.

هدیه ۱۰ گیگابایتی برای مشترکان آملی

همراه اول همزمان با تکمیل پوشش 5G در آمل، بسته هدیه ویژه‌ای نیز برای مشترکان مشمول این طرح در نظر گرفته است. مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۵۱۱ مربع»، یک بسته ۱۰ گیگابایتی اینترنت یک‌روزه دریافت کنند. این بسته برای هر مشترک تنها یک‌بار قابل فعال‌سازی است.

در کنار این هدیه، بسته‌های ویژه اینترنت متناسب با ظرفیت و سرعت شبکه 5G نیز ارائه شده که شامل دوره‌های ۱۰ تا ۹۰ روزه، بسته‌های حجیم ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ گیگابایتی و برخی بسته‌های ساعتی است.

مشترکان برای مشاهده و فعال‌سازی این بسته‌ها می‌توانند کد دستوری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۵۱ مربع» را شماره‌گیری کنند.