به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد صالحی بهبهانی ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از بدهکارترین ارگانهای کشور، وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت سیطره بسیار وسیعی دارد و کل بیمارستانهای کشور بهجز بیمارستانهای خصوصی، مجموعه بدنه وزارت بهداشت هستند و هزینههای آنها توسط این وزارتخانه انجام میشود که بدهی انباشته چندصد همتی را بر دوش وزارت بهداشت گذاشته و هیچ بیمهای توان رفع آن را ندارد.
صالحی بهبهانی ادامه داد: همه اعداد و ارقام مانند کادر درمان، پزشک، کسورات و سایر موارد کاملاً مشخص است. پولی که باید در سیستم تزریق شود، توسط سازمانهای بیمهگر باید به سیستم داده شود. موظف هستیم بهداشت و درمان را به رغم همه نارساییهای مادی به بهترین شکل ممکن ارائه کنیم، چرا که موضوع سلامت مردم است.
وی در واکنش به پخش فیلمی از وضعیت بهداشتی بیمارستان طالقانی توسط خبرنگار مهر که لحظاتی قبل از نشست خبری گرفته شده بود، تصریح کرد: از نگاه مثبت، نکتهسنجی و نگاه توسعهمحور شما سپاسگزاریم. برای نظافت، تیم ویژهای برای مراکز درمانی تشکیل خواهیم داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره اینکه آمبولانسهای اهدایی مدرن و دارای اتاق عمل سازمان منطقه آزاد اروند که به دانشگاه علوم پزشکی آبادان داده شده، اکنون کجا هستند، گفت: آمبولانس عمر دارد و ایراد بزرگی که وارد بود این است که بیش از هزار دستگاه آمبولانس بنز وارد کشور شد اما با سوخت نامناسب کشور از بین رفتند چرا که باید سوخت متناسب با آنها انجام میشد. موتورها از بین رفتند و آمبولانسها بعد از این تایم تغییر کردند.
وی افزود: پایگاههای بریم، پایگاه بانوان، علوم و فنون و منطقه (منیخ) را افتتاح کردیم. پایگاه اروندکنار و همچنین ایستگاه ۱۰ آبادان نیز بازسازی شد. ۱۰ دستگاه آمبولانس صفر کیلومتر اضافه شده است و میزان نوسازی ظرف دو ماه آینده به ۶۵ درصد میرسد.
صالحی بهبهانی ادامه داد: آخرین پایگاه کانکسی دانشگاه دیروز در شادگان کلنگزنی شد که تا پایان سال با اعتبار هفت میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد. وسایل پزشکی نیز مورد تحریم قرار گرفتند و از طرفی هزینهها چند برابر افزایش یافت.
وی در خصوص تخت IPD گفت: برای تخت IPD سه مجموعه مجوز میدهند؛ بیمارستان طالقانی، تأمین اجتماعی و فخرالنسا. IPD نیازمند پزشکان خاص است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دستگاه سنگشکن مطلوب مستقر شده و حتی یکبار یکی از مراجعان زمانی که حضوری بازدید کردم، کلی تشکر کرد.
وی افزود: آنژیوگرافی قلبی بسیار مدرنی تهیه و در بیمارستان طالقانی مستقر کردیم و دیروز هفته سوم بود که داشت انجام میشد و با تعرفه دولتی در حال خدماترسانی است. این خدمات توسط فوقتخصص انجام میشود.
صالحی بهبهانی با اشاره به وضعیت منابع انسانی بومی گفت: مشکل کمبود منابع انسانی بومی کمتر از سایر نقاط استان داریم. برای مثال، در حال احداث پانسیون در شادگان هستیم. پیگیر این هستیم پرستار بومی جذب کنیم و در منطقه نگه داریم.
وی ادامه داد: یک برتری اینجا نسبت به اهواز داریم و آن MRI بیمارستان بهشتی است که تا وزن ۲۰۰ کیلوگرم را تحمل میکند و با هزینه دولتی خدمات ارائه میدهد. این دستگاه، مدرنترین دستگاه کشور در منطقه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیان کرد: امکانات خوبی در این منطقه وجود دارد؛ فرودگاه، وسیله نقلیه ریلی و جادهای دارد و مردم مهماننواز هستند. اینها عوامل جذب هستند، اما ماندن و پایدار شدن کادر درمان نیازمند امکانات و تشکیلات است. از پالایشگاه آبادان درخواست داریم یک روز در هفته اجازه استفاده کادر درمان از امکانات آن را بدهد.
وی گفت: با پیگیری سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ۶ پزشک متخصص جذب کردیم. در خصوص پزشک خانواده در خرمشهر نیز حتماً پیگیری لازم انجام میشود.
صالحی بهبهانی درباره بیمارستان قلب خرمشهر اظهار کرد: این پروژه از یک پروژه کمهزینه آغاز شد و بعد منطقه آزاد اعلام کرد امکان ادامه همکاری نیست اما پیگیریهای لازم را برای تکمیل آن بهصورت ویژه دنبال کردیم.
وی در خصوص توسعه بیمارستان شادگان گفت: توسعه بیمارستان شادگان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که فقط پنج درصد پیشرفت کرده و ما آنجا کار عملیاتی نداریم و مجری جای دیگری است. پیگیر افزایش تجهیزات مراکز درمانی شادگان هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان، درباره مراکز زیبایی درمانی غیرمجاز تصریح کرد: این مراکز حداقل هفتهای سه بار پلمب میشوند اما بعد از شکایت در دادگاه به دلیل قوانین جاری کشور در مراحل دادگاهی با پرداخت هزینه جریمه از پلمب خارج میشوند. باید قوانین بازدارندهای در این خصوص داشته باشیم. هفته گذشته هفت مرکز غیرمجاز در خرمشهر پلمب شد و مراکز غیرمجاز بهصورت قارچگونه در حال افزایش هستند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره اینکه چرا تکمیل داروخانه هلالاحمر آبادان انجام نشده است، توضیح داد: مجوز داروخانه هلالاحمر فقط به مراکز استانها داده میشود که با پیگیری نمایندگان مجلس، مجوز برای آبادان نیز صادر شد. با مدیرکل هلالاحمر رایزنی کردیم و در بیمارستان شهید بهشتی به آنها جا دادیم و پروانه، مجوز و موافقت اصولی را انجام دادیم.
صالحی بهبهانی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تکمیل بخش سوختگی گفت: در خصوص بخش سوختگی با پیمانکار با چالش مواجه شدیم که هفته گذشته وزیر دستور فسخ قرارداد را دادند و به محض مشخص شدن پیمانکار، مجدداً پروژه انجام میشود.
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