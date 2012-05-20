آغاز دور جدید ثبت نام متقاضیان مسکن مهر در پردیس

مهدی هدایت در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت قیمت مسکن در شهر جدید پردیس، اظهار داشت: احداث واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پردیس و تهران باعث شده که تثبیت منطقی قیمت را در این شهر جدید داشته باشیم و به اعتقاد بنده افزایش اجاره بها را در پردیس نداریم.

مدیرعامل شهر جدید پردیس افزود: برای جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها، شروع احداث واحدهای مسکن مهر را در دستور کار قرار دادیم که در روزهای آینده کلنگ زنی آن از سوی وزیر انجام می شود و اطلاع رسانی جزئیات پروژه ها اطلاع رسانی خواهد شد، ضمن آنکه خارج از سیستم شرکت عمران شهر جدید پردیس ثبت نام نداریم و باید تمام ثبت نامها از طریق شرکت باشد.

وی با بیان اینکه قیمت مسکن در شهر جدید پردیس حدود یک میلیون تومان است، بیان کرد: به دلیل اینکه ساخت واحدهای جدید را شروع کردیم در روزهای آینده ثبت نام متقاضیان شروع می شود و زمان آن از سوی شرکت عمران پردیس اعلام خواهد شد.

هدایت با اشاره به اینکه امسال 9 هزار واحد در پردیس تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد، اظهار داشت: 4 هزار واحدی که از سوی رئیس جمهور افتتاح شد، مراحل تحویل را سپری می کند.

مدیرعامل شهر جدید پردیس در خصوص دلیل تاخیر در واگذاری پروژه های افتتاح شده، گفت: برخی از متقاضیان در تکمیل ثبت نام مشکل دارند و یا ضامن به بانک معرفی نکردند که در هر صورت نمی توانند واحد خود را تحویل بگیرند.

وی تصریح کرد: برخی از متقاضیان هم بخشی از منابع مالی را تامین نکردند و یا اینکه با توافق با پیمانکار در حال انجام کارهایی هستند که در تعهد پیمانکار نبوده است.

هدایت بابیان اینکه برخی از پروژه ها نواقص احتمالی داشته که پیمانکار در حال اصلاح آنها است، بیان کرد: هم اکنون در یکی از پروژه های بزرگ پردیس 90 درصد متقاضیان ساکن شدند و برخی نیز در حال انجام کارهایی هستند و تا یک ماه آینده بخش زیادی از دیگر پروژه های مسکن مهر در واحدها ساکن می شوند.

مدیرعامل شهر جدید پردیس با اشاره به اینکه حدود 6 هزار واحد مسکن مهر ملکی در پردیس ساخته شده است، گفت: حدود 2500 واحد مسکن مهر ملکی تحویل داده شده است.