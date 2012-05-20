محمود رسولی نژاد در گفتگو با مهر در خصوص برنامه دولت برای اقتصادی شدن فرودگاهها، بیان کرد: پیش بینی می کنیم که امسال علاوه بر 3 فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، فرودگاه امام خمینی(ره) و فرودگاه مهرآباد که سه فرودگاه اقتصادی ما هستند، فرودگاه های شهید دستغیب شیراز، اصفهان و تبریز هم اقتصادی شوند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه اقتصادی شدن این فرودگاه ها به این معنا است که نسبت درآمد به هزینه ها یکسان می شود، گفت: این فرودگاه ها در 6 ماهه ابتدای امسال به فرودگاه های اقتصادی کشور افزوده می شوند.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای اقتصادی شدن 4 فرودگاه دیگر، بیان کرد: این 4 فرودگاه از برنامه های شرکت فرودگاه ها برای اقتصادی شدن است اما در حال حاضر زیر ساخت های این اقدام فراهم نشده است و منتظر ابلاغ ضوابط خاص این فرودگاه ها هستیم تا طرح های توسعه ای آنها به اجرا برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اعطای گواهینامه های فرودگاهی به برخی از فرودگاه ها، افزود: گواهینامه فرودگاهی برای فرودگاه های شیراز، اصفهان، بندرعباس و فرودگاه امام خمینی آماده شده است و به زودی به این فرودگاه ها اعطا خواهد شد.

وی تصریح کرد: هفته آینده گواهینامه فرودگاهی به عنوان اولین فرودگاه در سال جاری به فرودگاه شهید دستغیب شیراز تحویل داده می شود.