جزئیات جدید از پرونده شهادت ۲ مدافع امنیت در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر اظهار کرد: در روز تشییع پیکر مطهر «شهید ایران» که مراسم بسیار باشکوه و در کمال امنیت برگزار شد، در پایان مراسم و در فاصله ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر رضوی، ۲ نفر از بسیجیان عزیز توسط راکب و سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت به شهادت رسیدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: از همان ساعات اولیه وقوع جنایت، بازپرس ویژه در دادسرا تعیین شد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بلافاصله تلاش‌ های گسترده خود را برای شناسایی قاتلان آغاز کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه‌ روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و همکاری سایر ضابطان، یکی از قاتلان در مشهد و نفر دوم در تهران دستگیر شدند.

همتی فر بیان کرد: علاوه بر عاملان اصلی، دو نفر دیگر نیز که به عنوان پشتیبان این افراد عمل می‌ کردند، شناسایی و بازداشت شده‌ اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و به این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی خواهد شد و نتیجه به سمع و نظر مردم خواهد رسید.