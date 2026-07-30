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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

جزئیات جدید از پرونده شهادت ۲ مدافع امنیت در مشهد

جزئیات جدید از پرونده شهادت ۲ مدافع امنیت در مشهد

مشهد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی جزئیات جدیدی از پرونده شهادت ۲ مدافع امنیت در مشهد را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر اظهار کرد: در روز تشییع پیکر مطهر «شهید ایران» که مراسم بسیار باشکوه و در کمال امنیت برگزار شد، در پایان مراسم و در فاصله ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر رضوی، ۲ نفر از بسیجیان عزیز توسط راکب و سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت به شهادت رسیدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: از همان ساعات اولیه وقوع جنایت، بازپرس ویژه در دادسرا تعیین شد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بلافاصله تلاش‌ های گسترده خود را برای شناسایی قاتلان آغاز کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه‌ روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و همکاری سایر ضابطان، یکی از قاتلان در مشهد و نفر دوم در تهران دستگیر شدند.

همتی فر بیان کرد: علاوه بر عاملان اصلی، دو نفر دیگر نیز که به عنوان پشتیبان این افراد عمل می‌ کردند، شناسایی و بازداشت شده‌ اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و به این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی خواهد شد و نتیجه به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

کد مطلب 6903924

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    نظرات

    • حسبن IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
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      سلام الهی به حق خون رهبر شهید و بچه های مظلوم میناب و تمام شهدا جنگ تحمیلی دوم و سوم و تمام شهدا از ازل تا به ابد تمام جنایت کاران تمام دشمنان اسلام و ایران به درک واصل بشند و ریشه ی ظلم و ظالم خشک شود و تمام مجریان قانون و تمام کسانی که برای امنیت و آرامش مردم ایران جانفدا هستند و مجرمین رو اعدام میکنند خدا حافظشون باشه چون اگر اعدام نشوند جامعه و امنیت باقی نمی‌ماند

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