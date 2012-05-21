به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی احسانی روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان با اعلام اینکه 23 برنامه ویژه در گرامیداشت فتح خرمشهر در استان سمنان برگزار می شود، افزود: برگزاری همایش بزرگ جوانان و جشنواره بزرگ حماسه ماندگار از مهم ترین این برنامه ها در استان سمنان است.

احسانی، گرامیداشت و یادواره شهدای عملیات بیت المقدس و گمنام، رژه موتوری، رونمایی از کتاب های دفاع مقدس و برگزاری کارگاه تجسمی را از دیگر برنامه هایی است که در گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر در این استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در بزرگداشت حماسه سوم خرداد سالروز مقاومت و پیروزی، در مجموع با برگزاری همه برنامه های زیر مجموعه، 170 برنامه نیز در حوزه های مختلف ورزشی، هنری، ادبی، مسابقات و تبلیغات برگزار می شود.

وی همچنین درباره نقش مهم شهدای استان سمنان در این حماسه بزرگ، گفت: نسبت تعداد شهدای استان سمنان در عملیات بیت المقدس 1.7 جمعیت استان است.

وی افزود: در عملیات بیت المقدس، پنج هزار و 500 نفر از رزمندگان به فیض عظیم شهادت رسیدند که در بین آنها 85 نفر از فرزندان و غیور مردان استان سمنان نیز وجود دارند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان در پایان با بیان اینکه در این عملیات پنج هزار و 400 کیلومتر مربع از سرزمین ایران آزاد سازی شد، اظهار داشت: عملیات بیت المقدس نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس به شمار می آید.