7 طرح تولیدی در کارگروه اشتغال قم تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در سومین جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به عزم و رویکرد استان در حمایت از تولید وسرمایه گذاری اظهار داشت: تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی سال و رسیدن به اهداف و سیاست های بخش اشتغال استان، منوط به حمایت و همکاری جدی سیستم بانکی از تولید و سرمایه گذاری است.



وی با بیان این که رونق تولید و پیشبرد سیاست ها و برنامه های توسعه استان باید دغدغه مشترک بانک ها و مجموعه دستگاه های متولی اشتغال و سرمایه گذاری باشد افزود: تولید و سرمایه گذاری جزء مباحث اولویت دار استان محسوب شده و برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که بیشترین سهم منابع بانکی در خدمت این بخش و خاصه به سمت صنعت و کشاورزی سوق داده شوند.



استاندار قم با قدردانی از عملکرد بانک های فعال استان، لزوم تعریف مکانیزمی مناسب از سوی دبیرخانه کارگروه اشتغال در جهت بررسی و ارزیابی دقیق عملکرد بانک های استان به صورت ماهیانه را خواستار شد.



حجت الاسلام موسی پور همچنین با اشاره به این که پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان از ابتدای سال جاری شتاب خوبی گرفته است افزود: لازم است بانک ها با جدیت و تلاش ویژه این روند را تداوم و افزایش دهند.



استاندار قم از تصویب 7 طرح تولیدی با سرمایه گذاری بیش از 71 میلیارد ریال در جلسه امروز کارگروه اشتغال استان خبر داد و افزود: این طرح ها که شامل 5 طرح صنعتی و دو طرح ورزشی است، زمینه اشتغال 167 نفر را فراهم خواهند کرد.