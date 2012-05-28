اخراج چین از پروژه بلندترین سد جهان در ایران

مجید نامجو در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه احداث سد بختیاری به عنوان بلندترین سد بتنی دو قوسی جهان در ایران، گفت: برای این پروژه اقداماتی از قبل صورت گرفته بود و قرار بود احداث آن توسط پیمانکار چینی دنبال شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه روش انتخاب پیمانکار خارجی برای پروژه ها یک مکانیزم مشخصی دارد، اظهار داشت: ابتدا قیمت پیشنهادی پیمانکار خارجی در وزارت نیرو بررسی می شود و سپس کمیسیون دولت آن را مورد بازبینی قرار می‌دهد که در صورت تایید پیمانکار وارد اجرا خواهد شد.

نامجو با بیان این مطلب که در خصوص مسائل مالی و وامها نیز باید بانک مرکزی اظهار نظر می کرد، تاکید کرد: بانک مرکزی پس از بررسی درخواست چینی ها در ارتباط با نحوه تامین مالی و استفاده از تسهیلات این درخواست پیمانکار خارجی را رد کرد و مورد توافق بانک مرکزی قرار نگرفت.

وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون حضور پیمانکار چینی در پروژه بلندترین سد بتنی جهان از دستور کار خارج شده است، افزود: پس از آن تفاهم نامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به امضا رسید و قرار است تامین مالی طرح نیز از سوی پیمانکار ایرانی دنبال شود.

نامجو همچنین در ارتباط با زمان قطعی ورود نیروگاه سد گتوند به مدار بهره برداری نیز گفت: قرار بود طی هفته گذشته با حضور رئیس جمهور بخشی از نیروگاه سد وارد مدار شود اما پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد که هنوز بخشی از کار باقی مانده است.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: به نظر می رسد ابتدا باید نقایص کار در سد گتوند برطرف شود تا بتوانیم افتتاح رسمی آن را توسط رئیس جمهور داشته باشیم.

نامجو در پایان به این مطلب نیز اشاره کرد که رئیس جمهور وی را مامور پیگیری رفع نقایص باقیمانده در سد گتوند کرده و قرار است به زودی زمینه بهره برداری از واحدهای نیروگاهی این سد فراهم شود.

کلنگ زنی سد و نیروگاه بختیاری و بهره برداری از سدهای گتوند و تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه به عنوان طرح های اولویت دار وزارت نیرو در سال جاری به شمار می رود.