قشم پایلوت ثبت شناورهای مناطق آزاد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان نصیری گفت: نخستین مرکز ثبت شناورهای مناطق آزاد کشور براساس مصوبه هیئت وزیران و تاکید بر لزوم راه اندازی آن در منطقه آزاد قشم ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبه یاد شده و اعلام آمادگی اداره بنادر و دریانوردی کشور در راستای پایلوت قرار گرفتن منطقه آزاد قشم برای ثبت شناورهای همه مناطق آزاد کشور افزود: راه اندازی نخستین مرکز ثبت شناورهای مناطق آزاد کشور در قشم، جایگاه حقوقی مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه آزاد قشم را در عرصه های بین المللی ارتقا خواهد داد.

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی قشم در پایان بیان داشت: با آغاز فعالیت این مرکز تمامی مراحل ثبت کشتی ها از جمله ثبت و اعطای تابعیت به شناورها و نیز ارائه انواع گواهینامه های فنی و ایمنی در این منطقه انجام خواهد شد.

کارگاه آموزشی ضوابط ثبت و اعطای تابعیت به شناورها با هدف راه اندازی اولین مرکز ثبت شناورها در منطقه آزاد قشم هفته گذشته و به مدت یک روز با حضور امیر بادپا مشاور سازمان منطقه آزاد قشم در امور بنادر، سیروس ابراهیمی و جمشید اعلمی از کارشناسان و مدرسان سازمان بنادر و دریانوردی کشور و همچنین معاون بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم در این منطقه برگزار شد.

صنایع دستی هنرمندان قشم در نمایشگاه بین المللی تهران عرضه می شود

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از عرضه آثار صنایع دستی هنرمندان قشم در نمایشگاه بین المللی تخصصی – صادراتی تهران ( 17 تا 23 خرداد 91) خبر داد.

حمید امینی با اشاره به حضور هفت کشور جهان در این نمایشگاه گفت: 15 تن از هنرمندان صنایع دستی قشم از این فرصت جهت ارائه هنر فاخر و آثار زیبای خلق شده خود برای معرفی به همه هنرمندان و هنر دوستان استفاده خواهند کرد.

وی افزود: گلابتون دوزی، لباسهای محلی، صنایع دریایی، سفال، لنج های بومی، سازهای محلی همانند عود، خوس بافی و عروسک های صدفی بخشی از صنایع دستی هنرمندان قشمی برای عرضه در این نمایشگاه بین المللی است.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به تاکید مدیرعامل این سازمان برای حضور فعال در این نمایشگاه تخصصی و بین المللی گفت: به طور حتم غرفه صنایع دستی هنرمندان قشم با ارائه بهترین آثار صنایع دستی، جزو غرفه های موفق این نمایشگاه خواهد بود.

وی، معرفی هنر فاخر هنرمندان صنایع دستی منطقه آزاد قشم به کشورهای حاضر در این نمایشگاه را برای هنرمندان این منطقه حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: مدیریت صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم برای معرفی توانمندی های هنرمندان این منطقه تلاش خواهد کرد.



امینی در پایان اظهارامیدواری کرد که با فراهم شدن شرایط مناسب شاهد برپایی نمایشگاه های دائمی صنایع دستی هنرمندان کشور از جمله هنرمندان منطقه آزاد قشم در کشورهای خارجی باشیم.

نمایشگاه بین المللی تخصصی – صادراتی صنایع دستی کشور با آثاری از هنرمندانی سراسر کشور از جمله منطقه آزاد قشم و هفت کشور خارجی از 17 تا 23 خرداد ماه جاری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.