دامداریهای سنتی همدان باید تعطیل شود/ نهاده های دامی 54 درصد گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدر نوری در کمیسیون تنظیم بازار افزود: دامداریهای سنتی که در بازار توان رقابت ندارند و تنها جنبه معیشتی دارند باید از بازار کنار بروند و یا کیفیت آنها ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه کشور در حال گذر از مراحل توسعه است، یادآور شد: گاوهای بومی مقرون به صرفه نیستند و برای معیشت مردم و تامین شیرخام صنایع لبنی باید از شیر گاوهای اصیل استفاده کرد که نگهداری این نوع گاوها دشوارتر است.

وی افزود: برای جلوگیری از خطر ورشکستگی صنایع لبنی باید واحدهای کوچک بصورت خوشه با هم تجمیع شوند.

نوری عنوان کرد: تولید شیر خام استان همدان 450 هزار تن است و عمده واحدهای لبنی با 10 تا 20 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.

سال گذشته 450 هزار تن شیر خام در همدان تولید شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این کمیسیون با بیان اینکه سال گذشته 450 هزار تن شیر خام در استان همدان تولید شد، اعلام کرد: 25 درصد شیر خام استان همدان در واحدهای دامداری صنعتی و مابقی در دامداریهای سنتی تولید می شود.

علیرضا رنجبر ضرابی افزود: قیمت نهاده های دامی از سال گذشته نسبت به امسال 54 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه علت تفاوت در قیمت شیر خام به هزینه تمام شده در دامداریهای سنتی و صنعتی برمی گردد، گفت: شیر خام در دامداریهای سنتی با قیمت 600 تومان و در دامداریهای صنعتی با قیمت 800 تومان تولید می شود.

16 واحد صنایع لبنی همدان از سازمان جهاد کشاورزی مجوز گرفته اند

وی اضافه کرد: 16 واحد صنایع لبنی که از سازمان جهاد کشاورزی مجوز گرفته اند در استان همدان وجود دارد.

رنجبر ضرابی با بیان اینکه جذب 207 هزار تن شیر در سال ظرفیت اسمی این واحدهاست، گفت: 17 واحد صنایع لبنی دیگر در استان از سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند و ظرفیت جذب 277 هزار تن شیر را در سال دارند.

وی با اشاره به اینکه سرانه تولید شیر همدان نسبت به کشور دو برابر است، اعلام کرد: چهار درصد از شیر تولیدی کشور در استان همدان تولید می شود.

نمایشگاه ضیافت تیر ماه برگزار می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز از برگزاری نمایشگاه ضیافت در تیر ماه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تقاضای مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز در آستانه ماه رمضان افزایش می یابد، نمایشگاه ضیافت از دهم تیر ماه به مدت 10 روز برگزار می شود.

محمدمهدی فرشچی موحد با بیان اینکه این نمایشگاه باید در تمامی شهرستانها برگزار شود، گفت: در برخی شهرستانها با مشکل فضا برای برگزاری روبرو هستیم که امیدواریم این مشکل هر چه سریع تر حل شود.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه برای رفاه حال مردم اقلام یارانه ای نیز توزیع می شود.

فرشچی موحد از جذب 10 هزار تن نهاده دامی یارانه ای خبر داد و گفت: هقت هزار تن نهاده دامی در استان همدان جذب شده که بزودی در بین دامداران توزیع خواهد شد.