به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد را استانی اقتصادی با حوزهای گسترده توصیف کرد و از همراهی بخش خصوصی و خبرنگاران در پیشبرد برنامههای اقتصادی استان قدردانی کرد.
وی با اشاره به عملکرد یک سال گذشته در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری اعلام کرد: در این مدت، یک هزار و ۹۳ فقره جواز تأسیس جدید با پیشبینی اشتغال ۳۳ هزار نفر در سه حوزه صمت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی صادر شده است.
معاون اقتصادی استاندار یزد از صدور یک هزار و ۹۱۳ پروانه بهرهبرداری با اشتغال بیش از ۲۹ هزار نفر در سال گذشته خبر داد و افزود: استان یزد موفق به ثبت ۱۰۴ درصدی اشتغال جدید نسبت به تعهدات ابلاغی شده است.
علمدار با اشاره به احیای ۹۷ واحد تولیدی راکد طی یک سال گذشته، جذب سرمایهگذاری خارجی را از دیگر دستاوردهای این دوره عنوان کرد و گفت: در همین بازه زمانی، ۳۰ مجوز سرمایهگذاری خارجی در استان صادر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه معدنی استان یزد، اظهار داشت: حلقه مفقوده استان معدنی یزد، حوزه اکتشاف است و ضرورت دارد سرمایهگذاری جدی در اکتشافات جدید صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با اشاره به وجود بیش از ۲ هزار محدوده معدنی در استان تصریح کرد: با تعیین حدود این محدودهها، نگرانی بابت تأمین خوراک صنایع بزرگی همچون چادرملو وجود ندارد.
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