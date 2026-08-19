لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، اظهار داشت: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با تولید، اشتغال، صادرات و تحمل فشارهای ناشی از جنگ، نقش ماندگاری در مقابله با دشمنان ایفا کردهاند.
وی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در ۴۷ سال گذشته و تهاجم نظامی اخیر، فهمیده است که در مقابل ملت ایران به جایی نخواهد رسید و اگر امروز عقبنشینی کرده در تلاش است که تابآوری مردم را با تشدید تحریمها و ایجاد محاصره اقتصادی و دریایی تحتتأثیر قرار دهد.
استاندار لرستان با بیان اینکه در این عرصه دیگر پاسخ صرفاً موشک و پهپاد نیست، بیان داشت: موشکهای نقطهزن ما آماده هستند تا در صورت کوچکترین تجاوز، پاسخ لازم را بدهند؛ ولی دشمن در این مرحله سفره مردم و واحدهای تولیدی را نیز مورد هدف قرار داده است.
شاهرخی، یادآور شد: دشمن از طریق تحریمها به نتیجهای نرسیده و امروز نیز تلاش میکند با جلوگیری از رسیدن مواد اولیه به واحدهای تولیدی و ایجاد محدودیت در صادرات، فشار بیشتری وارد کنند که قطعاً در این زمینه نیز موفق نخواهند شد.
وی با بیان اینکه ما نمیخواهیم کوچکترین رنجش یا اخلالی در فعالیت تولیدکنندگان به وجود بیاید، افزود: قطعاً سیاستها و تصمیمات اقتصادی ممکن است چالشهایی برای تولیدکنندگان ایجاد کند؛ اما این تصمیمات از سر هوس نیست و کسی با بخش خصوصی دعوا ندارد. مسائل اقتصادی، الزامات و محاسبات خود را دارد و شرایط فعلی نیز اقتضائات خاص خود را به وجود آورده است.
استاندار لرستان درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز، گفت: اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، کشور با مشکل مواجه خواهد شد. ممکن است صادرکننده معتقد باشد فروش ارز در بازار آزاد سود بیشتری برای او دارد و حتی ۳۰ درصد تفاوت قیمت وجود داشته باشد، اما در شرایط فعلی باید منافع کشور، استمرار تولید و حفظ چرخه اقتصادی را نیز در نظر گرفت.
شاهرخی، گفت: شاید در این شرایط بخشی از سود تولیدکننده کاهش پیدا کند، اما در مقابل، چرخه اقتصادی کشور و تولید استمرار خواهد داشت. این یک بحث کلان است و ما نیز در جلسات مختلف آن را مطرح کردهایم و امیدواریم بتوانیم از این مرحله نیز عبور کنیم.
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