تراکتور خواستار حضور تماشاگران در بازی با پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتور، دیدار تیم های فوتبال تراکتور و پرسپولیس همواره یکی از مهمترین و پرمخاطبترین رویدادهای فوتبال ایران بوده است؛ مسابقهای که میلیونها هوادار آن را دنبال میکنند و برای مردم، فراتر از ۹۰ دقیقه رقابت بوده و تجلی شور، هیجان و خاطرات فراوان است.
باشگاه تراکتور همواره بر احترام به قانون، رعایت اخلاق ورزشی و حفظ شأن فوتبال تأکید داشته و دارد. تخلف قابل توجیه نیست و هر رفتاری خارج از چارچوبهای قانونی باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ با این حال، در کنار اجرای قانون، میتوان به نگاه اصلاحی نیز توجه داشت.
مردم آذربایجان در تاریخ این سرزمین، بارها در سختترین روزها در کنار ایران ایستادهاند و در بزنگاههای مختلف، با اتحاد، همدلی، غیرت و مقاومت، سهم خود را در سربلندی این کشور ادا کردهاند. از همین رو، باور داریم فرهنگ و شور هواداری این مردم شایسته توجه ویژه است.
باشگاه تراکتور از مسئولان محترم فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی درخواست میکند با توجه به اهمیت این مسابقه و شرایط امروز جامعه، در نحوه اجرای محرومیت تماشاگران بازنگری کرده و امکان حضور هواداران در ورزشگاه یادگار امام(ره) را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند.
باشگاه تراکتور آمادگی کامل دارد برای برگزاری مسابقهای در شأن فوتبال ایران، تمامی ظرفیتهای خود را به کار گیرد؛ از افزایش تدابیر امنیتی و نظارتی تا اجرای برنامههای فرهنگی و تأکید جدی بر رعایت اخلاق و انضباط از سوی هواداران.
یادگار امام(ره) با حضور هزاران هوادار و اهتزاز پرچمهای سرخ، همواره یکی از نمادهای خاطرهانگیز فوتبال آذربایجان بوده است. امیدواریم با تصمیمی شایسته، زمینه حضور هواداران در این دیدار فراهم شود تا مسابقهای بزرگ در فضایی مطلوب و در شأن فوتبال ایران و مردم آذربایجان برگزار شود.
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