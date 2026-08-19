۳۸ نماینده مجلس خواستار برخورد با مروجان فرهنگ برهنگی در جامعه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مردادماه) مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار و ۷۰ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم اقدام برای اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط دستگاه‌های اجرایی

تذکر احمد عجم، نماینده شاهرود و میامی به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت هماهنگی بین‌بخشی به منظور رفع موانع صادرات پیاز و کاهش تعرفه صادرات

تذکر علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان و ۲۳ نفر از نمایندگان به وزیر کشور در خصوص ضرورت بازنگری در اخراج بی‌برنامه اتباع

تذکر کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد و ۴۹ نفر از نمایندگان به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ضرورت جلوگیری از افزایش چندبرابری شهریه دانشگاه پیام نور در سال جاری

تذکر محمدرضا احمدی سنگری، نماینده رشت و خمام و ۳۷ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در خصوص ضرورت مواظبت از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و برخورد با هنجارشکنان و مروجان فرهنگ برهنگی در جامعه