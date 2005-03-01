ابوالقاسم آسيابي به خبرنگار مهر در قم گفت: اعتبار كارخانه فولاد استان قم به تأييد رسيده است وبا بهبود هوا عمليات ساخت اين كارخانه آغاز مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه اعتبار فاز اول كارخانه فولاد 60 ميليارد تومان است، افزود: از روزي كه كارعملياتي احداث كارخانه به صورت جدي آغاز شود تا راه اندازي آن 17 ماه به طول مي‌انجامد.

آسيابي گفت: چون براي احداث اين كارخانه از اعتبار صندوق ذخيره ارزي استفاده شده است، سازندگان مجبورند در زمان معيني آن را به بهره‌برداري برسانند.

وي با اشاره به اشتغال زايي اين كارخانه گفت: اين كارخانه درفاز اول 200 مورد اشتغال زايي مستقيم و هزار مورد اشتغال زايي غير مستقيم خواهد داشت و باعث تحول در اقتصاد استان مي‌گردد.

آسيابي در خصوص مكان احداث كارخانه فولاد گفت: اين كارخانه در كيلومتر 3 از ورودي جاده تفرش از مسير ساوه ـ‌ سلفچگان است و مجتمع مسكوني كارگران نيز در شهر دستجرد احداث مي‌گردد تا از كارگران بومي استفاده شود.