عوارض صادراتی مس کاتد 100 درصد و مفتول مسی 85 درصد تعیین شد

حمید صافدل در گفتگو با مهر از وضع عوارض صادراتی بر روی مس کاتد و مفتول مسی خبرداد و گفت: شورای اعصا بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 104 قانون برنامه پنجم، عوارض صادراتی مس کاتد و مفتول مسی را به ترتیب 100 درصد و 85 درصد تعیین کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، شرکت ملی صنایع مس ایران از این مصوبه مستثنی شده است؛ به نحوی که شرکت ملی صنایع مس ایران در سقف تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند برای تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز برای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خود از این حکم مستثنی شده است.

وی تصریح کرد: این موضوع در جلسه‌ای که شورای اقتصاد در 27 اردیهبشت ماه سال جاری داشته است، مصوب شده و هم اکنون قابل اجرا است.