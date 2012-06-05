تورم و گرانی را مهار کنید/نمایندگان مجلس وقت گذرانی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی شامگاه دوشنبه در جمع مردم شهرستان میامی در مسجد جامع این شهر، ضمن انتقاد از روند روبه رشد گرانی و فشار آن بر قشر کم درآمد جامعه در توصیه ای به نمایندگان مجلس اظهار داشت: مهار تورم و گرانی را مقدم بر دیگر کارها قرار دهید.

امام جمعه میامی به آغاز بکار مجلس نهم اشاره کرده و گفت: تقارن آغاز به کار مجلس نهم و ماه پر فضیلت رجب را باید به فال نیک بگیریم و امیدواریم که در این دوره نیز خدمتگذارانی خوب، زحمت کش و بی منت برای مردم داشته باشیم.

وی با اشاره به ابتدای راه مجلس نهم از نمایندگان خواست تا اختلاف ها را کنار بگذارند و وحدت را سرلوحه کار خود قرار داده و فقط به فکر حل مشکلات مردم باشند.

موسوی گفت: نکند زمانی بیاید که شما فقط برای وقت گذراندن به مجلس بروید و هیچ دردی از درد مردم را دوا نکنید.

امام جمعه میامی به موضوع گرانی های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: مردم از مشکل تورم در مانده اند. نمایندگان مجلس باید با همفکری و اتحاد با دولت این مشکل را ریشه کن کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس با توجه به اینکه مسئول نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی هستند در خصوص گرانی های اخیر مسئولند، گفت: نمایندگان مجلس وکیل این مردم هستند و گرانی های اخیر قابل قبول نیست.

امام جمعه میامی خطاب به نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: هر روز قیمت کالاها در حال تغییر و افزایش است شما با دولت توافق داشته باشید و اختلاف ها را کنار گذاشته، به فکر مردم باشید تا این مشکلات به زودی حل شود.

موسوی اظهار داشت: در سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی شاهد اعزام کاروان های بسیار زیادی به مرقد ایشان بودیم که این مهم نشان از قدرشناسی و محبت مردم نسبت به آن بزرگوار است.

وی گفت: مشتاقان زیارت حرم امام خمینی(ره) همانطور که به زیارت حرم معصومین(ع) با اشتیاق می روند برای سالروز رحلت این بزرگ مرد تاریخ نیز سراز پا نمی شناختند.

استاد علوم قضائی دانشگاه تهران همچنین ضمن قدردانی از اقتدار قوه قضائیه در برگزاری دادگاه فساد بزرگ بانکی گفت: ملت قدردان این زحمات هستند و محاکمه اختلاس کنندگان را درس عبرت بزرگی برای دیگر مفسدان می دانند.

موسوی گفت: برگزاری دادگاه بزرگ فساد بانکی حُسن های بسیار زیادی دارد اما چند انتقاد هم وارد است از جمله اینکه، این افرادی که از بیت المال این همه غارت کرده اند چرا چهره آنها نشان داده نمی شود؟ و چرا نام آنها به طور خلاصه برده می شود و نام کامل آنها بازگونمی شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردم می خواهند بفهمند این غارتگران بیت المال چه کسانی هستند، افزود: زمانی که شما نام آنها را اعلام نمی کنید مردم دچار تهمت، غیبت و دروغ می شوند.

امام جمعه میامی در پایان با اشاره به اینکه، قوه قضائیه از کسی ترس و واهمه ندارد، خاطرنشان کرد: آیا از آبروی این افراد می ترسید؟ این افراد اگر آبرو داشتند هیچ گاه اختلاس نمی کردند.