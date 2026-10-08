تیم فوتبال قدیمی آبادان با خرید سهمیه وارد لیگ چهار کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌ کشی رقابت‌های لیگ چهار فوتبال کشور ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و جم آبادان در فصل جدید این مسابقات به میدان خواهد رفت.

با حضور جم آبادان، این شهر در فصل جاری سه نماینده در سطوح مختلف فوتبال کشور دارد؛ صنعت نفت آبادان در لیگ برتر، پالایش آبادان در لیگ سه و جم آبادان در لیگ چهار.

حضور سه تیم آبادانی در رقابت‌های کشوری، ظرفیت فوتبال این شهر را در سطوح مختلف افزایش داده و فرصت بیشتری برای حضور بازیکنان و استعدادهای جوان آبادانی در مسابقات رسمی کشور فراهم می‌کند.

باشگاه جم آبادان همچنین از تیم‌های قدیمی فوتبال آبادان و حتی ایران به شمار می‌رود و شماری از چهره‌های شناخته‌ شده فوتبال این شهر در مقاطع مختلف در این تیم حضور داشته‌اند.

این تیم به همت زنده‌ یاد پرویز دهداری شکل گرفت و در ادامه نیز پیشکسوتانی همچون منوچهر سالیا، علی صفریان، حمید برمکی، فاروق فتاحی، جمشید بشاگردی، ذوالفقار نظام‌آزادی و حسین بهاریان از چهره‌های مرتبط با این باشگاه بوده‌اند.

بازگشت جم آبادان به رقابت‌های کشوری با خرید سهمیه لیگ چهار، بار دیگر نام این باشگاه را در فوتبال رسمی کشور مطرح کرده و می‌تواند زمینه‌ای برای احیای بخشی از ظرفیت و پیشینه فوتبال این تیم در آبادان باشد.