امنیت پایدار مرزها در گرو پیوند ناگسستنی مرزبانان و مرزنشینان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حجت سفیدپوست شامگاه چهارشنبه در همایش تجلیل از مرزنشینان استان خوزستان که با حضور جمعی از شیوخ و سران عشایر عرب و خوانین و بزرگان عشایر بختیاری برگزار شد، اظهار کرد: مرز تنها یک خط جغرافیایی نیست بلکه پهنه‌ای از هویت، غیرت، تعلق و وفاداری مردم به سرزمین است و مرزنشینان نخستین پاسداران این هویت به شمار می‌روند.

وی افزود: مرزبانی زمانی می‌تواند مأموریت خود را با اقتدار و اطمینان به انجام برساند که در کنار توان و آمادگی نیروهای مرزبانی از همراهی و پشتیبانی مردم مناطق مرزی نیز برخوردار باشد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به حضور شیوخ، بزرگان و معتمدان اقوام مختلف در این همایش تصریح کرد: امروز حضور برادرانه عرب و بختیاری در کنار یکدیگر، جلوه‌ای روشن از وحدت و انسجام خوزستان است؛ وحدتی که دشمنان این سرزمین بارها درصدد خدشه وارد کردن به آن بوده‌اند اما هر بار با هوشیاری مردم و نیروهای مسلح ناکام مانده‌اند.

سردار سفیدپوست ادامه داد: مردم مرزنشین خوزستان در برهه‌های مختلف به‌ویژه در روزهای سخت و سرنوشت‌ساز در کنار نظام، نیروهای مسلح و مرزبانان ایستاده‌اند و امروز نیز این پیوند مردمی یکی از پشتوانه‌های مهم امنیت پایدار در مرزهای استان است.

وی با قدردانی از شیوخ، سران عشایر، بزرگان و معتمدان مناطق مرزی عنوان کرد: مرزبانی خوزستان خود را جدا از مردم مرزنشین نمی‌داند؛ امنیت زمانی ماندگار خواهد بود که مرزبان و مرزنشین در کنار یکدیگر یک هدف مشترک را دنبال کنند و آن صیانت از امنیت، آرامش و عزت ایران اسلامی است.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان تأکید کرد: تعامل با مردم مرزنشین یک برنامه مقطعی و مناسبتی نیست، بلکه رویکردی مستمر است و مرزبانی با بهره‌گیری از ظرفیت شیوخ، بزرگان عشایر، معتمدان و نخبگان محلی، مسیر تقویت امنیت مردمی و پایدار در مرزهای استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

سردار سفیدپوست گفت: هرجا مرزبان و مرزنشین در کنار هم ایستاده‌اند، مرز مستحکم‌تر و امنیت پایدارتر شده است؛ امروز نیز این همدلی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های خوزستان برای پاسداری از مرزهای ایران اسلامی است.