لرستان، قطب دوم تولید گردوی ایران؛ «کهمان» میزبان جشنواره ملی گردو شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز چهارشنبه، در حاشیه برگزاری جشنواره گردو در منطقه کهمان شهرستان سلسله با اشاره به جایگاه لرستان در تولید این محصول اظهار کرد: استان لرستان در مجموع دارای ۵۰ هزار هکتار باغ است که ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار آن به کشت گردو اختصاص دارد.

وی افزود: لرستان پس از استان همدان، رتبه دوم تولید گردو در کشور را به خود اختصاص داده است و سالانه حدود ۲۸ هزار تن گردو در باغ‌های استان تولید می‌شود.

گردو؛ ۲۹ درصد از سطح باغ‌های لرستان

صیادی با اشاره به سهم قابل توجه گردو از باغ‌های استان گفت: حدود ۲۹ درصد از کل سطح باغات لرستان به کشت گردو اختصاص دارد که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در تولید این محصول است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: برگزاری جشنواره گردو در منطقه کهمان فرصتی برای معرفی این ظرفیت تولیدی و توجه بیشتر به توانمندی‌های باغداران استان است.

معرفی گردوی لرستان به بازارهای ملی

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره اظهار داشت: معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان به بازارهای ملی، قدردانی از زحمات باغداران و ایجاد بستر مناسب برای تعامل مستقیم میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از اهداف اصلی برگزاری این رویداد در منطقه کهمان است.

صیادی ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و بازار را فراهم کرده و به معرفی بهتر محصولات باغی استان کمک کند.

تکمیل زنجیره ارزش برای تحول در اقتصاد روستایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت تحول در اقتصاد روستایی گفت: راهبرد اصلی ما افزایش عملکرد در واحد سطح با هدف ارتقای معیشت روستاییان است.

وی افزود: باید با تکمیل زنجیره‌های ارزش به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که جوانان روستایی با اطمینان از درآمد پایدار و مهارت‌افزایی، با انگیزه بیشتری به فعالیت در بخش تولید بپردازند.

صنایع تبدیلی؛ حلقه مفقوده برندسازی گردوی لرستان

صیادی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در منطقه اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی، کلید اصلی برندسازی گردوی لرستان است.

وی افزود: با ایجاد و توسعه این صنایع، نه‌تنها ارزش افزوده محصول در استان باقی می‌ماند، بلکه زمینه ارتقای کیفیت محصولات و تقویت قدرت رقابت‌پذیری گردوی لرستان در بازارهای جهانی نیز فراهم خواهد شد.

تأکید بر نقش کشاورزی در امنیت غذایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت امنیت غذایی خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های موجود، جهاد کشاورزی لرستان با تمام توان در مسیر حمایت از بهره‌برداران و تقویت تولید فعالیت می‌کند.

وی تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان، افزایش بهره‌وری، توسعه زنجیره‌های ارزش و تقویت صنایع تبدیلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری تولید و ارتقای جایگاه محصولات باغی استان کمک کند.