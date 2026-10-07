جشنواره گردو فرصتی برای پیوند کشاورزی، گردشگری و میراث طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی امروز چهارشنبه در سومین جشنواره تخصصی گردو که در منطقه گردشگری کهمان سلسله برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره با محوریت روستا، گردو و میراث طبیعی، پیوندی میان تولید، زندگی، اقتصاد، طبیعت و میراث گذشتگان ایجاد کرده است.

گردو؛ مزیت راهبردی سلسله

وی افزود: گردو یکی از مزیت‌های راهبردی شهرستان سلسله محسوب می‌شود و ظرفیت‌های موجود در این حوزه تنها به بخش کشاورزی محدود نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی و میراثی نیز باشد.

فرماندار سلسله ادامه داد: منطقه کهمان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و باغات گسترده، از مناطق مهم گردشگری شهرستان به شمار می‌رود و می‌تواند به یکی از محورهای مهم گردشگری و اقتصادی سلسله تبدیل شود.

فعال‌سازی ظرفیت‌های شهرستان با منابع محدود

ملکی صادقی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع در سال جاری گفت: با توجه به رویکرد استاندار لرستان مبنی بر متفاوت عمل کردن، تلاش کرده‌ایم حتی با منابع محدود، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد و ظرفیت‌های موجود را فعال کنیم که برگزاری چنین جشنواره‌هایی یکی از همین اقدامات است.

وی افزود: جشنواره گردو علاوه بر معرفی محصول و ظرفیت‌های کشاورزی سلسله، زمینه‌ای برای معرفی جاذبه‌های طبیعی و گردشگری شهرستان و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و ظرفیت‌های گردشگری فراهم می‌کند.

دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در سلسله

فرماندار سلسله از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای حضور در این شهرستان دعوت کرد و گفت: از همه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دعوت می‌کنیم با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان، برای سرمایه‌گذاری در این منطقه حضور پیدا کنند و در مسیر رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی سلسله نقش‌آفرینی کنند.