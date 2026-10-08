انجام ۸ هزار بازرسی ایمنی از واحدهای تولیدی و صنعتی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، اله نظر شه بخش گفت: بیش از ۸ هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار و ایمنی انجام شده و همزمان با برگزاری بیش از ۷۰ هزار نفرساعت آموزش، حوادث ناشی از کار ۲۷ درصد کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: بازرسی مستمر از محیط‌های کاری، آموزش کارگران و کارفرمایان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، از محورهای اصلی صیانت از نیروی کار و ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان است.

وی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۷۰ هزار نفرساعت آموزش ایمنی با همکاری مجموعه‌هایی از جمله نظام مهندسی، شهرداری‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد که در کنار بازرسی‌های مستمر، کاهش ۲۷ درصدی حوادث ناشی از کار را به همراه داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بیش از سه هزار دادخواست کارگری در مراجع حل اختلاف استان رسیدگی شده و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از حدود ۳۰ روز به کمتر از ۲۳ روز در سال گذشته کاهش یافته که اکنون حدود ۲۵ روز است.

شه‌بخش گفت: حدود ۳۵ درصد پرونده‌های مطرح‌شده در مراجع حل اختلاف با سازش طرفین به پایان رسیده و تلاش می‌شود اختلافات کارگری و کارفرمایی تا حد امکان از مسیر سازش حل‌وفصل شود.

وی با اشاره به شرایط واحدهای تولیدی استان در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: مسائل کارگری از طریق کمیسیون‌های کارگری و نشست‌های شورای تأمین استان و شهرستان‌ها پیگیری شد و از شکل‌گیری تجمع و تنش کارگری در واحدهای تولیدی جلوگیری شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: معوقات مزدی کارگران که در مقاطعی به هشت تا ۹ ماه می‌رسید، سال گذشته به حدود سه ماه کاهش یافت و بخشی از مطالبات باقی‌مانده نیز مربوط به تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت طرح‌هایی است که کارفرمای آنها دولت است.