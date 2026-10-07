  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۲

امامی راد:معلمان و شهدا دو سرمایه ماندگار کشور هستند

امامی راد:معلمان و شهدا دو سرمایه ماندگار کشور هستند

مشهد- نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی گفت: معلمان و شهدا دو سرمایه ماندگار کشور هستند و جامعه ایران همواره مدیون این دو قشر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی‌راد شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم خیابان طالقانی چناران، با تأکید بر نقش معلمان در تربیت نسل‌های اثرگذار کشور اظهار کرد: دانش‌آموزان باید با تجهیز خود به علم، تقوا، اخلاق و امید، برای انجام مأموریت تاریخی خود در مسیر اعتلای ایران اسلامی و دستیابی به قله‌های پیشرفت و توسعه آماده شوند.

نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز سال تحصیلی و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت بازگشایی مدارس، بیان کرد: معلمان و شهدا دو سرمایه ماندگار کشور هستند و جامعه ایران همواره مدیون این دو قشر است.

وی افزود: شهدا و همه اقشار جامعه نیز از پای درس معلمان مسیر خود را پیدا می‌کنند.

امامی راد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، گفت: گرامی‌داشت یاد شهدای معلم، دانش‌آموز، استاد و دانشجو، توجه به منازعه حق و باطل، تجهیز نسل جوان به علم و دانش، امید، تقوا و اخلاق و تلاش برای اعتلای ایران اسلامی از جمله محورهای مهم این پیام بود.

نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی علم را یکی از پایه‌های قدرت و پیشرفت کشور دانست و با اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) که فرمودند «اَلعِلمُ سُلطان...»؛ تصریح کرد: دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توانمندی‌های علمی و دفاعی، نتیجه تلاش دانشمندان و نخبگانی است که بخش مهمی از مسیر رشد خود را از کلاس درس و پای درس معلمان آغاز کرده‌اند.

وی با بیان فرازی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی تأکید کرد: دانش‌آموزان باید با مجهز شدن به علم، تقوا، اخلاق و امید، خود را برای انجام مأموریت الهی و تاریخی که همان اعتلای ایران اسلامی است، آماده کنند و با شکستن مرزهای دانش، کشور را به سمت قله‌های پیشرفت و توسعه حرکت دهند.

امامی‌راد پاسداری از هویت ملی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، زبان فارسی و عزت و استقلال فرهنگی را از وظایف مهم نسل جوان برشمرد و گفت: بسیاری از دستاوردهای علمی و دفاعی کشور حاصل «تراوش ذهنی» دانشمندانی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، روزگاری پشت همین نیمکت‌های دوست‌داشتنی نشسته بودند.

کد مطلب 6971469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها