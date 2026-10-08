تیم امنیت ملی آمریکا راهبرد خود در قبال ایران و انصارالله را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ان بی سی نیوز آمریکا به نقل از یک مقام واشنگتن مدعی شد که ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات غیرمستقیم، در ماه جاری میلادی در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند.

این مقام افزود که دو طرف در جریان مذاکرات غیرمستقیم خود در ماه جاری میلادی در نیویورک، موضوع برنامه هسته‌ای ایران را مورد بحث قرار دادند.

مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تیم امنیت ملی خود درباره احتمال ازسرگیری عملیات علیه ایران در هفته‌های آینده گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین گزینه انجام حملات علیه ایران پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای را بررسی کرده است.

مقام‌های آمریکایی به ان‌بی‌سی گفتند تیم امنیت ملی دولت آمریکا همچنین راهبرد واشنگتن در قبال ایران و جنبش انصارالله یمن را بررسی کرده است.

یک مقام آمریکایی در این باره افزود که دولت این کشور در تلاش است به توافقی با ایران دست یابد که مسائل اساسی، از جمله برنامه هسته‌ای ایران را مورد رسیدگی قرار دهد.

ادعای آکسیوس: پنتاگون برای ازسرگیری عملیات نظامی در ایران آماده می‌شود

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی مدعی شد که پنتاگون به فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) دستور داده است آمادگی‌ها برای ازسرگیری عملیات در ایران را به پایان برساند.

آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که همه گزینه‌ها درباره ایران در هر زمان در اختیار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد.

بر اساس این گزارش، یک مقام پنتاگون نیز گفت مأموریت این وزارتخانه، وضع گزینه‌های نظامی و ارائه آنها به ترامپ است.

آکسیوس همچنین نیز به نقل از منابع خود مدعی شد که از سرگیری عملیات جنگی در ایران ممکن است شامل حمله به اهدافی در بخش انرژی، زیرساخت‌ها و تأسیسات هسته‌ای باشد.