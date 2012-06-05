دعوت از بانوان نویسنده برای شرکت در جایزه پروین اعتصامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: این جایزه با هدف بزرگداشت مقام و شخصیت شاعر نامدار ایران پروین اعتصامی، رشد و اعتلای خلاقیت‌ها و آفرینش‌های ادبی بانوان، ترویج و تقویت زبان فارسی در خارج از کشور، ایجاد پیوند بین ادبیات ملل به‌ویژه در حوزه جهان اسلام، معرفی چهره‌های شاخص زنان ادیب و پژوهنده وتقدیر از زنان درعرصه زبان و ادب فارسی با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه خانه کتاب، اسفندماه سال جاری هم زمان با روز بزرگداشت بانو پروین اعتصامی برگزار می‌شود.

این فراخوان افزوده است: از تمامی بانوان اهل قلم اعم از شاعران، نویسندگان، مترجمان، منتقدان و پژوهشگرانی که آثارشان برای نخستین بار در سال‌های 1389و 1390 منتشر شده دعوت می‌شود تا سه نسخه از آثار خویش را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان حوزه مورد ارزیابی هیأت داوران، کتاب‌های تألیفی و ترجمه بانوان است که به زبان فارسی منتشرشده است.

موضوع کتاب‌های مورد داوری نیز شعر، ادبیات داستانی، داستان بلند، داستان کوتاه، ادبیات نمایشی (نمایشنامه)، پژوهش‌های ادبی (نقد و پژوهش، پایان نامه‌های دانشجویی، مجموعه مقالات ادبی) و ادبیات کودکان (داستان و شعر کودک و نوجوان) است. همچنین مهلت ارسال آثار 31 شهریور ماه 1391اعلام شده است.

دبیرخانه جایزه پروین اعتصامی واقع در تهران، خ انقلاب، بین فلسطین جنوبd و برادران مظفر، پلاک 1080، طبقه منفی 2 است.