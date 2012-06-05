رتبه اول کشوری شهرستان جلفا در تولید زردآلو

یه گزارش خبرنگار مهر ، رضا مظلومی ظهر امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام آغاز برداشت نوبرانه محصول زردآلو از باغات شهرستان جلفا گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 20 هزار تن محصول زردآلو از باغات موجود در حاشیه رودخانه ارس، سیه رود، ایری و دشت گوردیان برداشت شود.



وی با بیان اینکه محصول زردآلو به صورت نوبرانه و نیز فرآوری شده (قیسی) علاوه بر مصرف بازارهای داخلی به برخی کشورهای همسایه از جمله جمهوری نخجوان و ارمنستان صادر می شود ادامه داد: میزان سطح زیر کشت باغات زردآلوی این شهرستان یکهزارو 350 هکتار بوده و متوسط عملکرد از هر هکتار 12 تن و در عملکرد شاخص بیش از 30 تن زردآلو می باشد.



مظلومی با بیان اینکه این شهرستان در زمینه تولید محصول زردآلو مقام اول در شمال غرب کشور عهده دار است، خاطر نشان کرد: با آغاز کشت انواع درختان میوه در دشت 25 هزار هکتاری گلفرج از سالجاری، شهرستان جلفا رتبه اول کشوری را نیز کسب خواهد کرد.



وی گونه های محلی، نصیری، شاهدی، عسگری، شانلو، اردوبادی را از گونه های اصلی زردآلو شهرستان بیان کرد و با اشاره اینکه وجود اراضی مستعد کشاورزی به برکت رودخانه پرآب ارس و مهمتر از آن حمایت های همه جانبه دولت با ایجاد پمپاژهای آب به اراضی، صنعت کشاورزی را طی سال های اخیر در این منطقه رونق بخشیده است افزود: به دلیل شرایط خاص آب و هوایی، میزان بازدهی این محصول نسبت به سایر نقاط آذربایجان شرقی چشمگیر و سود حاصله برای باغداران نیز قابل توجه است.



مظلومی با اشاره به وجود سه هزار و 300هکتار باغات و اراضی دشت گلفرج در این شهرستان، نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات را عمده ترین مشکل باغداران این منطقه عنوان کرد و افزود: همچنین برداشت نوبرانه محصول آلبالو مرغوب از باغات این شهرستان طی روزهای آتی آغاز می شود.