  1. فرهنگ و ادب
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

صلاحی در پاسخ به مهر:

دو مقاله از ایران در اجلاس جهانی کتابداری ارائه می‌شود

دو مقاله از ایران در اجلاس جهانی کتابداری ارائه می‌شود

در شرایطی که 2 ماه به اجلاس جهانی کتابداری (ایفلا) در فنلاند باقی است، رئیس کتابخانه ملی از پذیرفته شدن مقالات دو تن از اعضای هیئت علمی آن در این اجلاس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر را اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز یکشنبه 21 خرداد و در هفتمین نشست خبری خود در طول یک سال گذشته اعلام کرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره برنامه کتابخانه ملی برای حضور در هفتاد و هشتمین کنگره جهانی کتابداری (ایفلا) که 21 مرداد در فنلاند برگزار می‌شود، گفت: 2 مقاله از جانب اعضای هیئت علمی کتابخانه ملی به ایفلا ارائه شده که هر دو آنها پذیرفته شده‌اند و از سوی نویسندگان آنها در کنفرانس ارائه خواهند شد.

صلاحی به موضوع مقالات مذکور و نویسندگانشان اشاره‌ای نکرد، اما یادآور شد: با توجه به اینکه ایران عضو ایفلا و در این مجمع بین‌المللی، دارای حق رای است، سعی می‌کنیم امسال حضور موثرتری داشته باشیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین گفت: سعی کرده‌ایم بدهی‌های گذشته خود را به ایفلا پرداخت کنیم و در آخرین ارتباط ایمیلی هم که با مسئولان ایفلا داشتیم، درباره امکان‌های حضور موثرتر ایران در این کنگره بین‌المللی مراوداتی صورت گرفت.

هفتاد و هشتمین کنگره جهانی کتابداری ایفلا، 11 تا 17 آگوست 2012 (21 تا 27 مرداد 1391) با موضوع «کتابخانه‌های کنونی، الهام بخش، شگفت‌آور و توانمند» در هلسینکی فنلاند برگزار می‌شود.

اسحاق صلاحی سپس از حضور ایران در اجلاس آتی سواربیکا (آرشیوهای ملی کشورهای آسیایی) در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: جایی که سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار است به ایفای نقش بین‌المللی خود بپردازد، با برنامه شرکت خواهیم کرد. 

کد مطلب 1619632

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