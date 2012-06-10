به گزارش خبرنگار مهر، این خبر را اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز یکشنبه 21 خرداد و در هفتمین نشست خبری خود در طول یک سال گذشته اعلام کرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره برنامه کتابخانه ملی برای حضور در هفتاد و هشتمین کنگره جهانی کتابداری (ایفلا) که 21 مرداد در فنلاند برگزار می‌شود، گفت: 2 مقاله از جانب اعضای هیئت علمی کتابخانه ملی به ایفلا ارائه شده که هر دو آنها پذیرفته شده‌اند و از سوی نویسندگان آنها در کنفرانس ارائه خواهند شد.

صلاحی به موضوع مقالات مذکور و نویسندگانشان اشاره‌ای نکرد، اما یادآور شد: با توجه به اینکه ایران عضو ایفلا و در این مجمع بین‌المللی، دارای حق رای است، سعی می‌کنیم امسال حضور موثرتری داشته باشیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین گفت: سعی کرده‌ایم بدهی‌های گذشته خود را به ایفلا پرداخت کنیم و در آخرین ارتباط ایمیلی هم که با مسئولان ایفلا داشتیم، درباره امکان‌های حضور موثرتر ایران در این کنگره بین‌المللی مراوداتی صورت گرفت.

هفتاد و هشتمین کنگره جهانی کتابداری ایفلا، 11 تا 17 آگوست 2012 (21 تا 27 مرداد 1391) با موضوع «کتابخانه‌های کنونی، الهام بخش، شگفت‌آور و توانمند» در هلسینکی فنلاند برگزار می‌شود.

اسحاق صلاحی سپس از حضور ایران در اجلاس آتی سواربیکا (آرشیوهای ملی کشورهای آسیایی) در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: جایی که سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار است به ایفای نقش بین‌المللی خود بپردازد، با برنامه شرکت خواهیم کرد.