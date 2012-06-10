شماره تازه «تخته سفید» به روی دکه آمد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش ادبیات این شماره از نشریه «تخته سفید» با داستانی از مارک تواین آغاز می‌شود. این مجله در ادامه مطالبی را هم به بهانه دویستمین سالگرد تولد چارلز دیکنز و همچنین درگذشت کارلوس فوئنتس، منتشر کرده است.

بخش «سینما و تئاتر» این نشریه با دو گزارش از مصاحبه شروع می‌شود؛ یکی با بهاره رهنما بازیگر و داستان نویس ایران و دیگری با مارتین اسکورسیزی فیلمساز آمریکایی.

در همین بخش و به بهانه اکران «اسب جنگی» تازه‌ترین فیلم استیون اسپیلبرگ، ترجمه مصاحبه‌ای با او را منتشر کرده که تیتر آن، این است: «آدم‌ها اگر خرد جمعی اسبها را داشتند، جنگی در کار نبود».

«تخته سفید» مصاحبه‌ای اختصاصی با مسعود حسینی عکاس افغان و برنده جایزه امسال پولیتزر در رشته عکاسی انجام داده که در بخش تجسمی چاپ شده است.

این نشریه همچنین مصاحبه‌ای مشروح (8 صفحه) را با ماریو بارگاس یوسا برنده جایزه ادبی نوبل در سال 2011 ترجمه کرده که در آن، این نویسنده معروف پرویی تقریباً از هر دری سخن گفته است.

تازه‌ترین شماره «تخته سفید» در 80 صفحه و با بهای 2000 تومان به روی دکه‌های روزنامه‌فروشی آمده است.