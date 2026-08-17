به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای ذیربط برگزار شد، تکریم یاد شهیدان دولت را ترویج فرهنگ خدمت و ایثار کارگزاران دولت برای اعتلای میهن و انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: شهادت دو رئیس جمهور، یک نخست وزیر، بیش از ۱۰ وزیر، تعدادی معاون وزیر، استاندار، مدیر دولتی و بهویژه کارمندان دولت که از آغازین روزهای انقلاب در عرصه جهاد، خدمت و مأموریت حادث شده است؛ نشان میدهد که دولتمردان نیز جانفدای ملت، انقلاب اسلامی و میهن عزیزمان بوده و هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت گرامیداشت یاد دولتمردان شهید گفت: در هفته دولت و همزمان با افتتاح پروژههای عمرانی و طرحهای اقتصادی که دستاوردهای نظام و دولت چهاردهم برای ملت عزیز و مردم شریف استان بوشهر است، برنامههای فرهنگی همچون بزرگداشت دولتمردان شهید ملی و استانی نیز پیشبینی شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به برنامهریزی ستاد مرکزی برای بزرگداشت ۱۹ دولتمرد شهید ملی خاطر نشان کرد: در کنار نام این بزرگان، شهدای شاخص دولت در استان بوشهر نیز مورد تکریم قرار میگیرند و برنامه محوری نیز در روز چهارشنبه چهارم شهریور در محل مصلای جمعه شهر بوشهر برگزار خواهد شد.
جهانیان افزود: در برنامه پیشبینی شده برای هفته دولت، دیدار با خانواده شهدا بهویژه شهدای کارمند دولت توسط مدیران استانی و شهرستانی انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: توقع داریم و تأکید میکنیم که در برنامه اعلام شده که میزبان خانواده معزز شهدا هستیم، مدیران و کارکنان دولت با حضور پر شور و چشمگیر در این مراسم، مراتب ارادت خود را به همکاران شهید خود ابراز دارند.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به پرورش شهدای انقلاب اسلامی در مکتب امامان انقلاب و ضرورت استمرار حفظ مسیر آنان با پیروی از منویات مقام معظم رهبری گفتت: انتقال مفاهیم و آشنایی نسلهای جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت از طریق ابزار هنر، رسانه و فناوری از اولویتهای مهم مدیریت اجتماعی و فرهنگی استان و دستگاههای ذیربط است.
در این نشست هماهنگی لازم به منظور بزرگداشت مراسم سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن، برگزاری مراسم اربعین قائد شهید امت و همچنین سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز به عمل آمد.
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