https://mehrnews.com/x3cQ3B ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹ کد مطلب 6919759 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹ یکصد و هفتادمین شب اجتماع اقتدار در بیله سوار بیله سوار - یکصد و هفتادمین شب ایستادگی و مقاومت با حضور باشکوه مردم ولایتمدار بیله سوار تکرار شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6919759 کپی شد مطالب مرتبط همایش ملی شیوههای تأمین مالی استان اردبیل مردم بیله سوار ایستاده در میدان مقاومت امام جمعه جعفرآباد بر پیگیری وعده آسفالت جاده اصلی تأکید کرد خروش مردم مبعوث شده اردبیل تابآوری و مقاومت، مسیر تحقق بازدارندگی و نظم جدید منطقه است حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل تجمع شبانه مردم رامیان وارد صدوهفتادمین شب شد خروش حماسی مردم انقلابی بیله سوار گرگانیها در شب حادثه هم میدان را ترک نکردند؛ ثبت صدوهفتادمین شب تجمع برچسبها شهرستان بیله سوار تجمع مردمی اردبیل
نظر شما