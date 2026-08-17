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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹

یکصد و هفتادمین شب اجتماع اقتدار در بیله سوار

یکصد و هفتادمین شب اجتماع اقتدار در بیله سوار

بیله سوار - یکصد و هفتادمین شب ایستادگی و مقاومت با حضور باشکوه مردم ولایتمدار بیله سوار تکرار شد.

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کد مطلب 6919759

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