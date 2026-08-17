مقیمی: امنیت و آرامش امروز مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام «صادق نقیبی» و خانواده مرحوم «هادی مجلل» از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی در حساسترین مقاطع تاریخی کشور ایستادگی کردند و امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی های آنان است.

وی با تأکید بر اینکه «شهدا ایستادند تا ما بمانیم»، افزود: شهیدان برای دفاع از اسلام و میهن از جان خود گذشتند و خانواده های آنان نیز با صبر و ایمان، ادامهدهنده راه پرافتخار شهدا هستند.

فرماندار شفت با بیان اینکه تکریم خانوادههای معظم شهدا یک مسئولیت اخلاقی و انقلابی است، تصریح کرد: همه مسئولان باید خود را خادم این خانوادهها بدانند.

سرهنگ احمد نقدپور، فرمانده سپاه ناحیه شفت نیز در این دیدار با قدردانی از مجاهدتهای رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، گفت: شهدا با نثار جان، عزت و امنیت را برای ایران به ارمغان آوردند و امروز وظیفه ما زنده نگهداشتن یاد آنان و خدمت به خانوادههای معظمشان است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل و مطالبات این خانوادهها، تصریح کرد: اقدامات عمرانی و خدماتی مورد نیاز، از جمله بهسازی و آسفالت راههای روستایی مرتبط با خانوادههای معظم شهدا، با جدیت پیگیری خواهد شد.

نقدپور تأکید کرد: هر اقدامی در مسیر خدمت به این خانوادهها، ادای احترامی به مقام شهید و گامی کوچک در برابر عظمت ایثار آنان است.

در پایان این دیدار، مسئولان شهرستان شفت با تجلیل از صبر و فداکاری خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بر تداوم راه شهدا و خدمترسانی به آنان تأکید کردند.