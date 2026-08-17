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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

مقیمی: امنیت و آرامش امروز مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است

مقیمی: امنیت و آرامش امروز مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است

شفت- فرماندار شفت با اشاره به اینکه شهدا در حساس ترین مقطع تاریخی از جان خود گذشتند، گفت: امنیت و آرامش امروز مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام «صادق نقیبی» و خانواده مرحوم «هادی مجلل» از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی در حساسترین مقاطع تاریخی کشور ایستادگی کردند و امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی های آنان است.

وی با تأکید بر اینکه «شهدا ایستادند تا ما بمانیم»، افزود: شهیدان برای دفاع از اسلام و میهن از جان خود گذشتند و خانواده های آنان نیز با صبر و ایمان، ادامهدهنده راه پرافتخار شهدا هستند.

فرماندار شفت با بیان اینکه تکریم خانوادههای معظم شهدا یک مسئولیت اخلاقی و انقلابی است، تصریح کرد: همه مسئولان باید خود را خادم این خانوادهها بدانند.

سرهنگ احمد نقدپور، فرمانده سپاه ناحیه شفت نیز در این دیدار با قدردانی از مجاهدتهای رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، گفت: شهدا با نثار جان، عزت و امنیت را برای ایران به ارمغان آوردند و امروز وظیفه ما زنده نگهداشتن یاد آنان و خدمت به خانوادههای معظمشان است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل و مطالبات این خانوادهها، تصریح کرد: اقدامات عمرانی و خدماتی مورد نیاز، از جمله بهسازی و آسفالت راههای روستایی مرتبط با خانوادههای معظم شهدا، با جدیت پیگیری خواهد شد.

نقدپور تأکید کرد: هر اقدامی در مسیر خدمت به این خانوادهها، ادای احترامی به مقام شهید و گامی کوچک در برابر عظمت ایثار آنان است.

در پایان این دیدار، مسئولان شهرستان شفت با تجلیل از صبر و فداکاری خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بر تداوم راه شهدا و خدمترسانی به آنان تأکید کردند.

کد مطلب 6919297

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    نظرات

    • جمالی IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
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      پاسخ
      سلام نظر من اینه که هیچکس روی حرفش نیست شما که اینقدر از حمایت از جانبازان وایثارگران حرف میزنید پس چی شد، پدر من جانباز و ایثارگر دفاع مقدس هستن وپس از چند سال گرفتاری که تونست درصد جانباز شیمیایی بودنش رو ثابت کنه وباداشتن پرونده پزشکی،فقط به پدرم یک کارت ایثارگران دادن که با یه کاغذ پاره هیچ فرقی نداره وحتی نمیتونه داروهاش رو فراهم کنه پدرم اهل یک روستا اطراف کاشان هستن ودر یک خانه کلنگی زندگی میکنن شمارو به خون رهبر شهید قسم میدم به ایشون رسیدگی کنید که حداقل این آخر عمر در آرامش زندگی کنه

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