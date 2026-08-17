ابراهیمی: پرسپولیس فرصت تست ندارد/ برد اول برای تارتار حیاتی بود

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی ۲ بر صفر پرسپولیس مقابل شمسآذر قزوین در هفته نخست لیگ برتر فصل جاری گفت: به هر حال باید پذیرفت وقتی یک تیم سرمربی و تعداد زیادی بازیکن خود را تغییر میدهد، برای رسیدن به هماهنگی و شکل گرفتن ساختار جدید به زمان بیشتری نیاز دارد. با این حال، شرایط پرسپولیس متفاوت است و شما در این تیم فرصت زیادی برای صبر کردن ندارید.
وی ادامه داد: نمیتوان در پرسپولیس فقط بازیکن گرفت و بعد انتظار داشت هوادار برای قهرمانی توقعی نداشته باشد. پیراهن پرسپولیس با خودش توقع قهرمانی میآورد. این پیراهن بوی قهرمانی و تعصب میدهد و هوادار هم بهتر از هر کسی تشخیص میدهد چه بازیکنی برای این تیم زحمت میکشد و چه بازیکنی هنوز نتوانسته خودش را با شرایط پرسپولیس وفق دهد.
برد اول برای پرسپولیس مهم بود
پیشکسوت پرسپولیس با اشاره به اهمیت پیروزی در نخستین مسابقه فصل گفت: برد در بازی اول برای تارتار و پرسپولیس خیلی مهم بود. وقتی ساختار فنی یک تیم در حال تغییر است، کسب سه امتیاز میتواند آرامش بیشتری به مجموعه بدهد و فرصت مناسبی ایجاد کند تا مربی با شرایط بهتری روی نقاط ضعف تیم کار کند.
ابراهیمی افزود: البته با نهایت احترام به شمسآذر باید بگویم این تیم در بازی مقابل پرسپولیس حرف زیادی برای گفتن نداشت. پرسپولیس توانست نتیجه لازم را بگیرد، اما هنوز نمیتوان بر اساس همین یک مسابقه درباره کیفیت واقعی تیم قضاوت کرد.
پرسپولیس در نیمه دوم سنگین شد
وی درباره عملکرد سرخپوشان در نیمه دوم که با نقدهایی به لحاظ ارائه بازی دفاعی پس از زدن 2 گل همراه بود، تاکید کرد: احساسم این بود پرسپولیس خیلی زود خسته شد. خط دفاعی در نیمه دوم سنگین به نظر میرسید و یکی از دلایلش هم این بود که هافبکها آن تحرک لازم را نداشتند و به اندازه کافی نمیدویدند. وقتی خط میانی نتواند پوشش لازم را ایجاد کند، فشار بیشتری روی خط دفاعی وارد میشود.
سرمربی پیشین پرسپولیس ادامه داد: این خستگی میتواند تا حدودی طبیعی باشد و شاید به دلیل شرایط بدنسازی و فاصله تیم با آغاز فصل باشد. بازیکنان در هفتههای ابتدایی هنوز به شرایط ایدهآل بدنی نرسیدهاند، اما این مسئله باید خیلی زود برطرف شود، چون پرسپولیس نمیتواند در هر بازی نیمه دوم را اینگونه پشت سر بگذارد.
جوانها بدانند کجا بازی میکنند
ابراهیمی درباره بازیکنان جوان پرسپولیس نیز گفت: بازیکنان جوان قطعاً به زمان نیاز دارند و نباید با یک بازی درباره آنها قضاوت کرد. اما خودشان هم باید بدانند در چه تیمی بازی میکنند. هر دقیقهای که در اختیار آنها قرار میگیرد میتواند روی آینده حرفهایشان تأثیر بگذارد.
وی تصریح کرد: در پرسپولیس همه بازیها دیده میشود. شاید یک بازیکن جوان تصور کند یک اشتباه یا یک نمایش ضعیف فقط در همان مسابقه باقی میماند، اما اینطور نیست. بازیهای پرسپولیس و استقلال در سراسر کشور دنبال میشود و عملکرد بازیکنان میتواند حتی روی آینده شخصی و حرفهای آنها تأثیر بگذارد.
ابراهیمی در پایان راجع به اهمیت این پیروزی برای سرمربی تازه وارد پرسپولیس یاداور شد: تارتار شروع خوبی داشت و مهمترین اتفاق این بود که تیمش توانست سه امتیاز را بگیرد. اما این تازه شروع کار است. پرسپولیس باید خیلی سریعتر از یک تیم معمولی به هماهنگی برسد و اگر قرار است در کورس قهرمانی باشد، هم از نظر نتیجهگیری و هم از نظر کیفیت بازی باید پیشرفت محسوسی داشته باشد.
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