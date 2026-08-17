به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانیمحمدی شامگاه دوشنبه در نشست هماندیشی با فعالان و اصحاب رسانه استان زنجان، با اشاره به برنامههای مدیریت شهری برای توسعه ظرفیتهای گردشگری اظهار کرد: چند پروژه گردشگری در محدوده سبزهمیدان تعریف شده است و تلاش داریم پروژههایی در تراز ملی در شهر زنجان تعریف و اجرا کنیم.
شهردار زنجان گفت: حساسیت و مطالبه شهروندان نسبت به پروژه سبزهمیدان و تذکراتی که از سوی رسانهها مطرح شد، موجب شد مدیریت شهری با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کند و بر اساس برنامهریزی انجامشده، این پروژه در ابتدای مهرماه به سرانجام خواهد رسید.
سلطانیمحمدی استقبال شهروندان از پروژه سبزهمیدان را رضایتبخش دانست و بیان کرد: به سرانجام رسیدن پروژههایی که سالها بهعنوان پروژههای نیمهتمام مطرح بودند، برای مدیریت شهری رضایتبخش است.
وی خاطرنشان کرد: پروژه سبزهمیدان با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر و شهروندان به نتیجه رسیده است و این همکاری میتواند در اجرای سایر پروژههای شهری نیز ادامه پیدا کند.
سلطانیمحمدی با اشاره به پروژه ساماندهی دکلهای فشار قوی موجود در شهر افزود: برای این موضوع نیز پروژهای تعریف شده که حدود یک تا یکونیم سال برای اخذ مجوزهای لازم پیگیری شد و امسال برای اجرای آن بودجه اختصاص یافته است.
شهردار زنجان ادامه داد: فاز نخست این پروژه طی ماههای آینده کلنگزنی خواهد شد و این طرح میتواند بهعنوان مکمل پروژه سبزهمیدان، ظرفیت جدیدی در حوزه گردشگری شهر ایجاد کند.
سلطانیمحمدی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی شهر زنجان بیان کرد: برخی مجموعهها مانند پارک خانواده برای بسیاری از شهروندان ناشناخته است، در حالی که این مجموعه ظرفیت مناسبی برای برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی دارد.
وی تأکید کرد: معرفی ظرفیتهای موجود در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا شهروندان از ظرفیتهای شهر شناخت بیشتری پیدا کنند.
اجرای پروژههای فاضلاب با وجود مشکلات برای شهروندان
شهردار زنجان در ادامه با اشاره به اجرای طرحهای فاضلاب در شهر گفت: اجرای این پروژهها اگرچه در زمان اجرا مشکلات و محدودیتهایی برای شهروندان ایجاد میکند، اما از نظر زیستمحیطی و زیرساختی اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: امسال بودجه مناسبی برای توسعه شبکه فاضلاب زنجان اختصاص یافته و مدیریت شهری نیز تلاش کرده است در اجرای این پروژهها با شرکت آب و فاضلاب همکاری و همراهی داشته باشد.
سلطانیمحمدی ادامه داد: روند اجرای طرحهای فاضلاب در برخی محورها از جمله محور سعدی، از نظر کیفیت و سرعت نسبت به گذشته بهبود یافته است.
وی همچنین از اجرای حدود ۱۲ پروژه زیرساختی در شهر خبر داد و گفت: بخشی از این زیرساختها باید سالها پیش ایجاد میشد، اما اکنون اجرای آنها در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار زنجان با بیان اینکه اجرای این پروژهها بخشی از محدودیتها و تبعات شهری را برای شهروندان به همراه دارد، خاطرنشان کرد: شهروندان در حال تحمل بخشی از مشکلات ناشی از اجرای این پروژهها هستند، اما تکمیل زیرساختهای شهری برای آینده شهر ضروری است.
تعریف پروژه برای مدیریت آبهای سطحی در منطقه خیام
سلطانیمحمدی در ادامه درباره مشکل بالازدگی آبهای سطحی در منطقه خیام اظهار کرد: این مشکل سابقهای طولانی دارد و مردم سالها با آن مواجه بودهاند.
وی افزود: پروژهای در شهرداری برای مدیریت این وضعیت تعریف شده است تا ضمن کاهش تهدید ناشی از آبهای سطحی در جنوب شهر، امکان استفاده از این منابع در طرحهای پیشبینیشده در شمال شهر نیز فراهم شود.
شهردار زنجان درباره وضعیت روشنایی معابر نیز گفت: شهرداری طی ماههای گذشته این موضوع را با جدیت پیگیری کرده است.
وی افزود: در جلسات برگزارشده، مسئولیت شرکت توزیع نیروی برق در زمینه روشنایی معابر مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.
سلطانیمحمدی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهسازی معابر بیان کرد: سال گذشته حدود ۷۰ هزار مترمربع سنگفرش و اصلاح معابر انجام شد و امسال نیز قراردادهای مناسبی برای تکمیل و اتصال سایر معابر منعقد شده است.
وی درباره جمعآوری شبانه زباله نیز اظهار کرد: ساعت جمعآوری زباله باید بازنگری شود تا ضمن کاهش مزاحمتهای شهری، از ظرفیت ساعات شب برای نظافت شهر و کاهش مشکلات ترافیکی استفاده شود.
شهردار زنجان با بیان اینکه نحوه ارائه خدمات شهری باید متناسب با شرایط شهروندان تنظیم شود، گفت: هدف این است که عملیات جمعآوری زباله با کمترین مزاحمت برای مردم انجام شود.
سلطانیمحمدی با تأکید بر اهمیت مطالبهگری شهروندان و رسانهها اظهار کرد: انتقادات و مطالبات مطرحشده از سوی شهروندان و رسانهها فرصتی برای اصلاح و بهبود مدیریت شهری است.
وی افزود: بسیاری از موضوعاتی که از سوی شهروندان و خبرنگاران پیگیری و مطرح شده، در نهایت به رفع مشکلات محلات و بهبود شرایط شهری منجر شده است.
شهردار زنجان ادامه داد: شهروندان و رسانهها مشکلات و نواقص شهر را بهصورت واقعی منعکس میکنند و این موضوع برای شهرداری یک فرصت ارزشمند است.
وی با بیان اینکه از این مطالبهگریها استقبال میکنیم، گفت: موضوعات مطرحشده از سوی شهروندان و رسانهها در شهرداری پیگیری میشود و انتظار داریم این همکاری و همراهی ادامه پیدا کند تا بتوانیم مسائل و نواقص شهر را با مشارکت یکدیگر مدیریت و برطرف کنیم.
کوی فاطمیه؛ پروژهای با پیوست اجتماعی و فرهنگی
شهردار زنجان همچنین با اشاره به پروژه جابهجایی ساکنان کوی فاطمیه اظهار کرد: این پروژه در ظاهر یک طرح عمرانی است، اما دارای پیوست اجتماعی و فرهنگی نیز هست.
وی افزود: برای اجرای این پروژه سالها پیگیری انجام شد و مجوزهای لازم نیز دریافت شده است.
سلطانیمحمدی ادامه داد: تجربه اجرای پروژه کوی فاطمیه میتواند الگویی برای اجرای طرحهایی باشد که در کنار کارکرد عمرانی، آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز دارند.
تأکید شورای شهر زنجان بر تداوم بهسازی معابر
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تداوم بهسازی معابر شهری گفت: اصلاح و مناسبسازی معابر باید با اولویتبندی مناسب دنبال شود.
حسین حمزلو پاک همچنین با اشاره به موضوع جمعآوری زباله اظهار کرد: زمان جمعآوری زباله نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد تا ضمن کاهش مزاحمتهای شهری، مشکلات ترافیکی ناشی از این عملیات کاهش یابد.
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