به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری‌نسب اظهار کرد: تا روز پنجشنبه همچنان روند افزایش نسبی دما و ماندگاری هوای گرم در سطح استان ادامه خواهد داشت و این شرایط در چارچوب هشدار سطح زرد شماره ۳۰ مورخ ۲۵ مردادماه پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی این مدت، پدیده غالب افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر، به‌ویژه در نوار شرقی و نیمه جنوبی استان خواهد بود که گاهی با خیزش و انتقال گردوغبار و کاهش کیفیت هوا همراه می‌شود.

وی ادامه داد: روز پنجشنبه بر شدت این شرایط افزوده می‌شود و احتمال خیزش گردوغبار در نواحی مرکزی استان، از جمله مشهد، وجود دارد.

مبشری‌نسب بیان کرد: از بعدازظهر پنجشنبه افزایش ابر در سطح استان آغاز می‌شود و به تدریج در سطح استان شاهد بارش‌ها خواهیم بود. پنجشنبه و طی روز جمعه نیز احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، به‌ویژه در نیمه شمالی خراسان رضوی، وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: روند کاهش دما از روز جمعه آغاز خواهد شد؛ به‌طوری که دمای مشهد که در روز پنجشنبه به حدود ۳۹ درجه می‌رسد، روز جمعه به حدود ۳۵ درجه و در ادامه هفته به حدود ۳۴ درجه کاهش خواهد یافت.

وی درباره دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته نیز اظهار کرد: در این مدت سبزوار با دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و فریمان با ۱۵ درجه خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند. نوسانات دمایی مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۳۷ و ۲۳ درجه بوده و برای امروز دمای ۳۸ درجه و برای امشب ۲۴ درجه پیش‌بینی می‌شود.

مبشری‌نسب همچنین از ثبت وزش باد شدید در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: بیشترین سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت گذشته در خواف به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و در بسیاری از شهرستان‌های استان نیز سرعت وزش باد بیش از ۱۵ متر بر ثانیه ثبت شده است.