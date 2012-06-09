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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۲

گل فیروزی:

موردی از بیماری تب کریمه کنگو در گلستان گزارش نشده است

موردی از بیماری تب کریمه کنگو در گلستان گزارش نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت گلستان گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید گل فیروزی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مردم استان توصیه کرد از خرید گوشتهای بازرسی نشده و بدون مهر دامپزشکی (کشتار غیرمجاز)خودداری کنند.

وی افزود: دامداران، دامپزشکان وکارکنان کشتارگاه در گروه پرخطر قرار دارند از این رو باید ملاحظات و مراقبت های بهداشتی بیشتری را در حفاظت فردی از خون و ترشحات حیوان در دستور کار خود قرار دهند.
 
وی با اعلام اینکه راههای پیشگیری از این بیماری آسان است گفت: مصرف کنندگان نیز می توانند با استفاده دستکش در زمان تماس با گوشت و نگهداری آن ظرف چند ساعت در فریزر از ابتلا به این بیماری جلوگیری کنند.
 
رئیس مرکز بهداشت استان در پایان ضمن تاکید بر رعایت نکات بهداشتی توسط مردم یادآور شد کلیه تمهیدات و اقدامات لازم برای جلوگیری از اشاعه بیماری توسط دستگاههای ذیربط صورت پذیرفته است.

کد مطلب 1622195

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